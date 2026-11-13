Наступление на северном Донбассе остановлено: что происходит под Славянском и Краматорском

После месяцев российских наступлений на Славянск Вооруженные силы Украины сумели стабилизировать обстановку, во многом благодаря прибытию подкреплений и тому, что Билецкий взял командование обороной города. Российские инфильтрации продолжаются, но в последнее время нет сообщений о российской инфильтрации в Николаевку, что показывает, что украинцы смогли обезопасить подступы к поселку.

Продвигаясь через леса между Николаевкой и Лиманом в направлении Ямполя, украинцы смогли выдвинуть вперед свои группы дронов и некоторые артиллерийские орудия. По данным российских источников, это позволяет им поражать российские силы, пытающиеся проникнуть в направлении Николаевки.

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По данным как украинских, так и российских источников, российские силы взяли под контроль большую часть Рай-Олександривки. Однако украинцы продолжают операции по зачистке от инфильтраций и, порой, локальные контратаки, например, вдоль реки Северский Донец у Кривой Луки, и дальше на юг тоже, хотя мне пока не удалось подтвердить украинские продвижения недалеко от Миньковки.

В результате ситуация в Славянске значительно улучшилась за последние месяцы, в то время как ситуация в Краматорске продолжает ухудшаться, особенно из-за российских FPV, артиллерийских и управляемых бомбовых ударов. Также стоит отметить, что большая часть Краматорска лежит за реками, что затрудняет пересечение мостов, по которым бьют КАБами. Славянск расположен на западном берегу реки, что делает город более безопасным.

В целом фронт в этом районе стабилен. Украинцы наконец-то сумели его стабилизировать. А русские теряют много людей, по данным российского источника, который считает, что у них нехватка личного состава: "Это означает, что потребность в постоянном пополнении частей личным составом растет".

После 4 месяцев контрнаступления под Лиманом украинский 3-й армейский корпус сумел срезать российский выступ к северу от Лимана и освободить более 200 км². Это одна из самых важных побед Украины в 2026 году, которая отсрочит наступление на северный Донбасс.

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