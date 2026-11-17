НЕФТЯНОЙ ТРОМБ И ГЕОМЕТРИЯ УЛЬТИМАТУМОВ: КАК ОДНА НОЧЬ СЛОМАЛА ЮЖНУЮ ЛОГИСТИКУ И ЗИМНЮЮ ДИПЛОМАТИЮ КРЕМЛЯ

Знаете, в военной науке есть такое тонкое понятие — стратегия косвенных действий. Это когда вместо того, чтобы с разбега биться лбом о бетонные укрепления или гоняться за каждым отдельным танком в приазовских степях, вы просто приезжаете ночью на заправку, где эти танки заправляются, и вежливо закрываете ее навсегда. Ну, или не совсем вежливо — тут уже как повезет с детонацией резервуаров.

Ночь на 16 ноября 2026 года, наверное, войдет в учебники военных академий именно как такой случай. Пока на болотах, как обычно, надували щеки, а в западных гостиных за утренним кофе размышляли о конфигурации будущих зимних переговоров, Силы обороны Украины провели операцию, от которой у российских тыловиков случился коллективный приступ острой логистической недостаточности. Синхронный удар по Крымскому мосту, уничтожение перевалочного топливного хаба в Азове (Ростовская область) и контрольный удар по Ильскому НПЗ на Кубани (Краснодарский край) — это не какая-то серия разрозненных партизанских ударов. Это хладнокровная, математически выверенная хирургия по перерезанию сонных артерий, питающих Черноморский флот РФ и всю их южную оккупационную группировку.

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Москва вдруг обнаружила, что вести войну "вдолгую" без дизельного топлива и мостов — занятие крайне неблагодарное.

Технологический рубеж: 1336 друзей Оушена и математика роя

Начнем с цифры, при виде которой у любого специалиста по противовоздушной обороне начинает нервно дергаться глаз. Утром Минобороны РФ с каменным лицом вышло к микрофонам и официально отчиталось о перехвате рекордных 1336 беспилотников за одну ночь. Даже если мы примем во внимание традиционную склонность российских генералов умножать свои успехи в воздухе на коэффициент собственного страха перед начальством, сам порядок цифр свидетельствует о фантастическом скачке. Украинский комплекс МилТек вышел на уровень полноценного промышленного конвейера.

То, что происходило этой ночью в небе, — это эталонная сетецентрическая война, разыгранная как по нотам.

Стратегическое отвлечение внимания и разгрузка ПВО: Около 600 аппаратов из этой гигантской стаи демонстративно взяли курс на московский регион и промышленные центры центральной России (причем 20 дронов вполне успешно заглянули в гости в промзону Ярославского НПЗ). Расчет был прост и циничен: заставить командование РФ в панике израсходовать боекомплекты зенитно-ракетных комплексов вокруг столицы и перегрузить алгоритмы радиолокационного контроля. Когда на экранах радаров одновременно светится полтысячи целей, операторы ПВО начинают стрелять во все, что движется, тратя дефицитные ракеты на дешевые приманки.

Алгоритмический прорыв на Юге: пока подмосковное небо гудело от работы зениток, основной ударный кулак спокойно прошел по сложным маршрутам над акваторией Азовского и Черного морей. И методично, один за другим, выбил ключевые узлы южной логистики противника.

Запуск более тысячи дальнобойных средств поражения в одном временном интервале доказывает главное: Украина решила проблему серийного масштабирования ударных БПЛА и автоматизированного распределения целей. Ни одна система ПВО на планете физически не способна без пропусков отразить рой такой плотности, где стоимость ракеты-перехватчика в десятки раз превышает цену мопеда с крыльями, летящего на нее.

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Анатомия "тройного тромба": Керчь, Кубань и Дон

Под прикрытием этого беспрецедентного массированного налета украинские стратеги пробили южный тыл российской армии сразу в трех местах, устроив генералам в Ростове "идеальный шторм".

Коллапс базы Черноморского флота в Новороссийске

Как мы помним, после того как украинские морские дроны и крылатые ракеты лишили Черноморский флот РФ возможности чувствовать себя хозяевами в севастопольских бухтах, остатки этой эскадры с гордостью эвакуировались в Новороссийск. Но здесь есть одна неприятная техническая деталь: боевые корабли-носители "Калибров" не ходят на имперском пафосе и телевизионных лозунгах. Им нужны тысячи тонн флотского мазута и корабельного дизельного топлива. А главным поставщиком всего этого для Новороссийской военно-морской базы и всей авиации Южного военного округа традиционно выступает нефтеперерабатывающий кластер Краснодарского края, жемчужиной которого является Ильский НПЗ (серьезное предприятие мощностью 6,6 млн тонн нефти в год).

Ночной прилет на производственные мощности в поселке Ильский Северского района означает одно: колонка закрыта. Новороссийская база моментально переходит на скудный топливный паек. Теперь, чтобы просто вывести фрегаты и малые ракетные корабли на боевое дежурство для очередного залпа по украинской энергетике, российскому командованию придется тащить цистерны с дизелем по и без того перегруженной железной дороге аж из Поволжья и Сибири. Это критически затягивает время подготовки к каждому выходу в море и превращает грозный флот в очень дорогую недвижимость у новороссийских пирсов.

Нехватка топлива у сухопутной группировки и конец азовской контрабанды

Пока на Кубани тушили пожар на Ильском заводе, в Ростовской области губернатор Слюсар с сожалением констатировал возгорание сразу на 4 производственных объектах в Азове. Если перевести с чиновничьего новояза на российский военный, то в Азове горел резервуарный парк нефтебазы "Флеш энерджи" (а это 10 емкостей общим объемом более 6500 кубометров), соседний топливный терминал и газораспределительная станция.

Азов в этой войне играл роль важнейшего перевалочного узла. Отсюда топливо доставлялось не только по железной дороге, но и по воде — через Азовский морской порт топливо перекачивали в небольшие танкеры и незаметно отправляли их в порты Мариуполя и Бердянска, обеспечивая войска на Запорожском и Донецком направлениях в обход вечных сухопутных пробок.

Добавьте к пожару в Азове и выведенному из строя Ильскому НПЗ еще одну деталь пазла: буквально за сутки до этого, 15 ноября, дроны с ювелирной точностью вывели из строя автомобильный мост и две электроподстанции в соседнем Таганроге. Для российских поставщиков складывается картина маслом:

Раздутое логистическое плечо: альтернативный морской маршрут через Азовское море сведен к нулю — заливать топливо в танкеры больше некуда и никуда. Обычным армейским бензовозам, которые снабжают бронетехнику на передовой, теперь придется намотать лишние сотни километров, ездя за дизельным топливом в глубокий тыл по простреливаемым трассам.

Фабрика "жирных" целей для HIMARS: поскольку хранение топлива на приграничных стационарных нефтебазах стало самоубийственным занятием, российскому командованию придется вернуться к старинному методу — переливать топливо напрямую из железнодорожных эшелонов в автоцистерны прямо на станциях разгрузки. Представьте себе эти огромные, неподвижные скопления вагонов с ГСМ и бензовозов на узловых станциях Донбасса и Приазовья. Для украинских операторов HIMARS и дальнобойных дронов это просто какой-то праздник.

Инженерный шок на Крымском мосту: 15 градусов отчаяния

Третьим аккордом этой ночной симфонии стал утренний удар по главной опоре — Крымскому мосту. В 02:22 ночи движение там экстренно перекрыли, а ровно в 05:38 со стороны Керчи прилетел снаряд, попавший точно в одну из арок судоходного пролета. Удар был такой силы, что даже самые яростные z-военкоры сквозь зубы признали: правую судоходную арку от детонации боевой части визуально сместило примерно на 15°.

В Керчи мгновенно развернули оперативный штаб, а местный гауляйтер Аксенов уже в 08:18 утра вышел в эфир с бодрыми обещаниями ограничить движение лишь "до середины дня", но почему-то сразу же опубликовал телефоны минтранса по вопросам паромной переправы с портом "Кавказ". Когда власти ждут решения проблемы до обеда, они не отправляют людей звонить на паромы. Цифры на месте мгновенно подтвердили масштаб бедствия: в очередях с двух сторон намертво застряли более 2000 автомобилей и 4 железнодорожных состава.

Нарушение геометрии несущей конструкции судоходной арки на 15° — это настоящий кошмар для любого инженера-мостовика. Даже если само дорожное полотно визуально позволяет проехать легковым автомобилям, изменение распределения нагрузок в арке означает одно: пропускать туда тяжелые военные эшелоны с танками и боеприпасами — это игра в русскую рулетку с риском обрушения пролета от резонансных вибраций прямо в фарватер Керченского пролива. Что в свою очередь намертво заблокирует судоходство из Азовского моря в Черное.

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Не 15 градусов, а чуть меньше: на сколько метров отклонилась арка Крымского моста, — соцсети

Последствия для Крыма: превращение "непотопляемого авианосца" в мышеловку

Для самого оккупированного полуострова одновременный вывод из строя моста и кубанских НПЗ запускает цепную реакцию, которая превращает главную военную базу Путина в гигантскую логистическую ловушку.

Паралич военного транзита: паромная переправа из порта "Кавказ", на которую так надеется Аксенов, физически не способна справиться с объемами железнодорожного транспорта. Тем более что основные специализированные железнодорожные паромы на этом маршруте ВСУ методично отправили на дно еще в прошлые сезоны. Если движение тяжелых эшелонов по мосту придётся остановить или радикально ограничить по весу, Крым перестанет функционировать как главный тыловой хаб для снабжения Херсонского и Запорожского фронтов. Он превращается в изолированного иждивенца, которого самого нужно как-то кормить и охранять.

Топливный и ценовой шок: полуостров критически зависит от поставок светлых нефтепродуктов из Кубани — прежде всего с тех самых Ильского и Афипского НПЗ. Пожар на Ильском заводе в сочетании с пробкой в Керчи гарантирует мгновенный дефицит бензина и дизеля на крымских заправках. Естественно, первыми остатки топлива в приказном порядке заберут военные и силовики. А гражданская логистика, доставка продуктов и товаров первой необходимости получат такой ценовой импульс, что это едва ли кому-то покажется мало.

Конец мифа о "безопасном тылу": пробка из двух тысяч машин в середине сырого ноября — когда в Крыму нет ни одного курортника в панамке — лучше любых отчетов показывает, на какой тонкой нити висит вся эта имперская логистика. Вместо сакральной крепости мы видим территорию очередей на АЗС и нервных звонков на горячую линию минтранса.

Геополитический эффект: как подрывают зимнюю дипломатию Кремля

Но самое интересное в операции 16 ноября заключается даже не в военной, а в широкой дипломатической плоскости. Обратите внимание на выбор момента. Этот удар был нанесен ровно в тот момент, когда в западной прессе (включая свежие публикации в американских изданиях) на фоне отдельных бюджетных пауз в Европе вновь закрутили старую шарманку о необходимости "замораживания конфликта". В Кремле к зиме традиционно надули щеки и выдвинули максималистские ультиматумы: мол, отдайте нам четыре области, забудьте о Крыме, да ещё и НАТО верните к границам 1997 года.

Вся эта наглая переговорная стратегия Москвы держалась на одном фундаментальном блефе. Они пытались внушить Западу мысль о том, что у России бесконечный запас прочности, ее стратегический тыл надежно прикрыт, а Крым и сухопутный коридор вдоль Азовского моря контролируются железобетонно и навсегда.

И вот за одну ночь в ноябре 1336 украинских дронов просто свели этот блеф к нулю...

Аргумент об автономной субъектности: Киев предельно наглядно показал и союзникам, и скептикам в западных столицах, что Украина больше не является бесправным просителем, который сидит и ждет, пока бюрократы согласуют очередной пакет помощи или дадут разрешение стрелять по российской территории. Собственный масштабный ВПК позволяет украинской армии проводить сверхсложные операции стратегического уровня вглубь территории до Москвы и Ярославля без каких-либо согласований.

Санкции прямого действия: методично выводя из строя до 30% мощностей российской нефтепереработки, Силы обороны Украины ввели против агрессора самые эффективные санкции в истории человечества. В отличие от бумажных ограничений, которые можно обойти через третьи страны и теневой флот, сгоревшую ректификационную колонну на Ильском НПЗ или разорванные резервуары в Азове из-за параллельного импорта за два дня не завезёшь.

Обесценивание козыря: Москва пытается использовать на переговорах "неизбежность" своего контроля над Югом. Но когда за 24 часа у вас взрываются мосты и подстанции в Таганроге, сгорает порт перевалки в Азове, останавливается главный НПЗ Кубани и прогибается арка Крымского моста, предмет торгов резко теряет в цене. Удерживать эту территорию для России становится непомерно дорого не только в денежном выражении, но и в простом физическом смысле. Согласитесь, довольно трудно с грозным видом диктовать миру условия капитуляции и требовать границ 1997 года, когда твоя южная армия сидит без дизельного топлива, а Черноморский флот заперт в Новороссийске без мазута.

ИТОГОВЫЙ ПРОГНОЗ

Операция 16 ноября — это наглядный переход войны в фазу системного логистического удушения. Без стабильной и быстрой доставки дизельного топлива любые мечты российских генералов о масштабных маневренных операциях бронетехники на Запорожском или Херсонском направлениях в ходе зимней кампании можно смело отправлять в архив. Танковая колонна без бензовоза — это просто очень дорогая конструкция из металлолома. А корабли Черноморского флота тем временем будут грустно качаться у пирсов Новороссийска, высматривая на горизонте спасительные топливные эшелоны из далекой Сибири.

Этой ночью Украина не просто блестяще подтвердила старую истину о том, что сжечь вражескую заправку гораздо выгоднее, чем уничтожать каждый вражеский танк в поле. Киев выложил на стол будущих зимних переговоров такой весомый и острый аргумент, с которым Кремлю просто нечего поделать. Ведь вся их переговорная позиция теперь выглядит в точности так же, как правая судоходная арка Крымского моста — сильно перекошенной, примерно под углом в 15 градусов.

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