ВЕТЕРАНСКАЯ ПОЛИТИКА МЕЖДУ СТИГМАТИЗАЦИЕЙ И ГЛОРИФИКАЦИЕЙ

В своем известном интервью глава Минветеранов Виталий Ким сделал ряд неуклюжих и противоречивых заявлений, которые вызвали волну критики и негативных отзывов. Коммуникационный провал министерства превратился в политический конфликт, в котором за обсуждением личности самого Кима теряются важные темы. Можно сколько угодно критиковать его слова и стиль общения, но нельзя допустить, чтобы это стало поводом для замалчивания проблем, которые он поднял. Украинская политика в отношении ветеранов в последние годы развивалась в двух направлениях. Первое — прославление военных, их подвига, самопожертвования и общественной миссии. В условиях войны это оправдано: такая политика поддерживает доверие к армии и общественную солидарность с фронтом. Показательно, что в конце 2025 года, по данным КМИС, Вооруженным силам доверяли 94% украинцев, а в сентябре 2026 года, согласно мониторингу UPOT группы "Рейтинг" и ITCCS Ukraine, — 93%.

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Однако у героизации есть и обратная сторона — появление своеобразной "тени", круга тем, которые становятся табуированными. О ветеране можно говорить как о герое, но гораздо сложнее — как о человеке, у которого могут быть проблемы с алкоголем, агрессией, семейными отношениями, социальной адаптацией, психическим здоровьем или законом. Тот, кто решается публично говорить об этих явлениях, рискует получить клеймо предателя, маргинала или человека, дискредитирующего ВСУ. Второе направление — стигматизация: когда вместо полноценного гражданина в ветеране видят прежде всего жертву войны, человека с травмой и особыми потребностями, которого нужно лечить, опекать и постоянно проявлять к нему сочувствие. В обоих случаях ветерана лишают субъектности: он либо безупречный герой, либо объект социальной опеки. К этому добавляется третья проблема — бюрократическая формализация ветеранской политики, ее сведение к презентациям, галочкам, меморандумам, красивым отчетам и селфи-фотосессиям вместо реальных результатов.

Десять лет назад я участвовал в исследованиях, направленных на совершенствование политики в отношении ветеранов. Мы анализировали криминализацию ветеранских сообществ участников АТО, преступления, совершенные ветеранами, зарубежный и советский опыт, психологическую помощь и реинтеграцию в мирную жизнь. Тогда я присоединился к этому проекту с романтическими представлениями о военных-добровольцах и считал разговоры о массовом ПТСР, насилии и криминализации преимущественно российской пропагандой. На самом деле ситуация уже тогда была критической. Отдельные ветеранские организации прибегали к рэкету и насилию, одновременно финансируя помощь ветеранам. Это не означало, что все участники войны склонны к преступности. Речь шла о последствиях слабости государства, отсутствия социальной конверсии и неспособности предложить людям с боевыми навыками, травмами и потребностью в коллективной идентичности новые механизмы самореализации. Проблемы, о которых говорил Ким, никуда не исчезнут после того, как его окончательно заклеймят.

Опыт США и Советского Союза показывает, что возвращение с войны зачастую становится началом другого, длительного конфликта — между человеком, пережившим насилие и постоянную угрозу смерти, и обществом, которое уже вернулось к нормальной жизни. По результатам National Vietnam Veterans Readjustment Study, около 30,9% американских ветеранов Вьетнама страдали от ПТСР на протяжении всей жизни. Войны в Ираке и Афганистане вновь выявили проблемы зависимостей, семейных конфликтов, неконтролируемого гнева, социальной изоляции и потери смысла повседневного существования. Особую роль играет moral injury — моральная травма, связанная с переживанием несправедливости, предательством со стороны командования, государства или общества. Человек, который видел гибель сослуживцев, может не понимать, почему после возвращения вынужден бороться за работу, жилье, лечение и уважение. В то же время важно не превращать это в стереотип о ветеране как о потенциальном преступнике: большинство из них не становятся участниками криминальной среды, а риски возрастают под влиянием совокупности социальных, психологических и экономических факторов.

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Показателен опыт советских военных, вернувшихся из Афганистана. Они оказались между психологическими последствиями войны, о которой государство предпочитало не говорить откровенно, и распадом самого государства, отправившего их на войну. Чувство отчужденности, материальная незащищенность и обесценивание собственной жертвы стали основой для формирования различных ветеранских сообществ. Часть из них стала формой самоорганизации, часть превратилась в полукриминальные и криминальные структуры. Украина должна учесть этот опыт. Риски криминализации отдельных сегментов ветеранской среды будут неизбежно возникать, особенно в условиях массовой демобилизации, экономической нестабильности и слабости институтов. Задача властей и неравнодушного общества — не отрицать этот риск, а снижать его, создавая возможности для занятости, социальной интеграции, экономической самостоятельности и возвращения к гражданской идентичности.

Отдельно следует сказать о психологической помощи. Проблема не в отрицании ПТСР: это реальное расстройство, требующее профессиональной диагностики, доказательного лечения и долгосрочного сопровождения. Проблема в том, что не у каждого ветерана есть ПТСР и далеко не каждая его жизненная проблема является психологической. Сегодня в Украине много сертифицированных психологов, психотерапевтические услуги стали более доступными, но это вовсе не означает, что каждый специалист способен работать с боевой травмой, военным опытом и спецификой военного коллектива. Параллельно возник рынок коммерческих коучей и мотиваторов, которые зачастую не обладают соответствующей компетенцией. Достаточно представить себе условного коуча в Варшаве, который продает украинцам курсы стоицизма, пока те ежедневно переживают стресс под обстрелами, а потом поучает в Facebook, как неправильно государство помогает военным с ПТСР. Критика государства необходима, но моральное позерство, универсальные рецепты счастья и коммерциализация чужой боли не заменяют профессиональной работы.

Поэтому политика в отношении ветеранов должна выйти за рамки героизации, патерналистской опеки и бюрократической имитации деятельности. Ее цель — не создать для ветеранов отдельный стерильный мир, а обеспечить их возвращение к новой нормальности, ведь довоенного общества уже не существует. Это предполагает профессиональную переквалификацию, трудоустройство, предпринимательство, жилье, доступное лечение, реабилитацию, семейную поддержку, образование и возможности для участия в общественной жизни. Ветеран должен быть не только объектом государственной заботы, но и полноценным гражданином с правом на самостоятельность, амбиции, ошибки, политическую позицию и личную ответственность. Он не должен доказывать, что является безупречным героем, чтобы заслужить уважение, но и не должен навсегда оставаться в роли пациента социальной системы. Настоящее испытание для государства начинается не тогда, когда оно демобилизует армию, а тогда, когда оно должно вернуть ветерана к полноценной гражданской жизни.

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