К сожалению, чуда не произошло: «Бегущий по лезвию 2099» сам оказался репликантом. Сериал о существах, внешне неотличимых от людей, воспроизводит все узнаваемые признаки оригинального фильма Ридли Скотта: архитектуру распада, неоновые сполохи, дождь, музыку сфер Вангелиса, тревожную интонацию. Но при поразительном внешнем сходстве сериалу недостает главного — биения самостоятельной художественной жизни.

В этом можно увидеть забавный парадокс: оригинальные фильмы доказывали, что копия человека способна стать самостоятельной личностью. Рой Батти из оригинального фильма обрел нравственную свободу, когда спас человека, который пришел его убить. А репликант Кей в «Бегущем по лезвию 2049» совершил собственный выбор, когда выяснил, что вовсе не является избранным. Их поступки доказывали, что искусственное происхождение не отменяет подлинности чувств.

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Но убедили нас в этом не философские рассуждения в диалогах, а сами истории. При желании можно высказать немало претензий к сиквелу Дени Вильнева, но оба фильма превращали философские вопросы в личные конфликты, решения и поступки. Мы не просто размышляли о человечности репликантов — мы сопереживали им, и поэтому их истории остались с нами до сих пор.

У «Бегущего по лезвию 2099» были все предпосылки для столь же сильной истории. В принципе, синопсис вселял надежды: люди потеряли власть и теперь сами стали объектами охоты «блейд раннеров», а главная героиня в исполнении фактурной Хантер Шефер вынуждена выдавать себя за репликанта. Если вспомнить персонажей Рутгера Хауэра и Дэрил Ханны из оригинального фильма, кастинговое решение просто блестящее.

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Буквально с первой минуты первого же эпизода персонажи находятся в ситуации, где каждое решение может иметь необратимые последствия. Любая ошибка может стоить героине Хантер Шефер свободы или жизни, а именитая Мишель Йео играет репликанта, который знает точную дату собственной смерти. Одна постоянно рискует разоблачением, у другой на исходе время. Казалось бы, все слагаемые на месте: смертельная опасность, обман, недоверие и необходимость делать выбор, за который придется дорого заплатить.

Но при всей многообещающей завязке сериалу так и не удалось меня заинтересовать. Истории как таковой нет, просто кинозвезды в лохмотьях мечутся по лору «Бегущего по лезвию», хлопочут лицами и ведут долгие диалоги, смысл которых к экватору сериала начинает понемногу ускользать.

"Бегущий по лезвию 2099": буквально с первой минуты первого же эпизода персонажи оказываются в ситуации, где каждое решение может иметь необратимые последствия

Почему сериал так тщательно воспроизводит художественный мир предшественников, но гораздо хуже справляется с собственной историей? Потому что одной из главных целей производства стала узнаваемость. Создатели фильма или сериала должны прежде всего убедить зрителя, что он вернулся в знакомую вселенную. Все остальное рискует оказаться второстепенным. Вот и создатели «2099» так старались вернуть зрителя в знакомый мир, что просто забыли придумать, чем его там занять.

По сути, сериал просто паразитирует на эмоциональном капитале фильма Ридли Скотта, и в этом при желании можно увидеть довольно злую иронию. В мире «2099» репликанты покупают чужие воспоминания, чтобы испытать то, чего сами никогда не переживали. А сериал, словно репликант с имплантированной памятью, продает зрителям воспоминания о прежних «Бегущих по лезвию» вместо того, чтобы рассказать собственную историю.

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Что поделать: сегодняшняя индустрия франшиз научилась правдоподобно копировать наши любимые фильмы — их визуальные образы, музыку, героев. Можно воспроизвести все узнаваемые элементы шедевра и упустить главное — то, что когда-то сделало его шедевром. В эпоху генеративного ИИ эта проблема приобретает дополнительный смысл, но «2099» показывает, что подмена самостоятельного художественного высказывания возможна и без всякого ИИ. Это проблема не технологии, а представления об искусстве как о наборе элементов, которые достаточно просто в правильном порядке собрать, как конструктор Lego.

Но обвинять во всем один только Голливуд было бы слишком удобно. Ведь он продает нам именно то, что мы охотнее всего покупаем, — возможность снова пережить встречу с любимым фильмом. И пока мы готовы платить за ностальгический билет в собственное прошлое, Голливуду незачем придумывать для нас убедительное будущее.

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