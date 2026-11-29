На жаль, дива не сталося: «Той, хто біжить по лезу 2099» сам виявився реплікантом. Серіал про штучних створінь, яких зовні не відрізнити від людей, відтворює усі впізнавані риси оригінального фільму Рідлі Скотта: архітектуру розпаду, неонові спалахи, дощ, музику сфер Вангеліса, тривожну інтонацію. Але попри разючу зовнішню схожість серіалу бракує головного — пульсу власного художнього життя.

У цьому можна побачити кумедний парадокс: оригінальні фільми доводили, що копія людини здатна стати самостійною особистістю. Рой Батті з першого фільму здобув моральну свободу, коли врятував людину, яка прийшла його вбити. А реплікант Кей у «Тому, хто біжить по лезу 2049», дізнавшись, що він зовсім не є обранцем, зробив власний вибір. Їхні вчинки доводили, що штучне походження не скасовує справжності почуттів.

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Але переконали нас у цьому не філософські міркування в діалогах, а самі історії. За бажання можна висунути чимало претензій до сиквелу Дені Вільнева, але обидва фільми перетворювали філософські питання на особисті конфлікти, рішення та вчинки. Ми не просто замислювалися над людяністю реплікантів — ми переймалися їхньою долею. У «Того, хто біжить по лезу 2099», здається, були всі передумови для такої ж сильної історії.

Принаймні синопсис обнадіював: люди втратили владу й тепер самі стали об'єктами полювання «блейдранерів», а головна героїня у виконанні фактурної Гантер Шафер змушена видавати себе за репліканта. Якщо згадати персонажів Рутгера Гауера та Деріл Ганни з оригінального фільму, то кастингове рішення просто блискуче.

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Буквально з першої хвилини першого ж епізоду персонажі опиняються в ситуації, де кожне рішення може мати незворотні наслідки. Будь-яка помилка коштуватиме героїні Шафер свободи або життя, а іменита Мішель Єо грає реплікантку, яка знає точну дату власної смерті. Одна постійно ризикує викриттям, у іншої спливає час — здавалося б, усі складники на місці: смертельна небезпека, обман, недовіра й необхідність робити вибір, за який доведеться дорого заплатити.

Та хоч як багато обіцяє зав’язка, серіалу так і не вдалося мене зацікавити. Історії як такої немає, просто кінозірки в лахмітті метушаться лором «Того, хто біжить по лезу», клопочуть обличчями й ведуть нескінченні діалоги, сенс яких десь на екваторі серіалу починає потроху вислизати.

"Той, хто біжить по лезу 2099": буквально з першої хвилини першого ж епізоду персонажі опиняються в ситуації, де кожне рішення може мати незворотні наслідки

Чому серіал так ретельно відтворює художній світ попередників, але ніяк не може розповісти власну історію? Бо впізнаваність стала однією з головних цілей виробництва. Творці фільму чи серіалу мають насамперед переконати глядача, що він повернувся до знайомого світу, а все інше ризикує відійти на другий план. От і творці «2099» так захопились відтворенням всесвіту «Того, хто біжить по лезу», що просто забули придумати, чим саме нас зайняти там.

По суті, серіал просто паразитує на емоційному капіталі фільму Рідлі Скотта, і в цьому криється доволі зла іронія. У світі «2099» репліканти купують чужі спогади, аби бодай на мить пожити життям, якого самі не знали. А серіал, немов реплікант з імплантованою пам'яттю, продає глядачам спогади про попередні фільми «Той, хто біжить по лезу» замість того, щоб розповідати власну історію.

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Що вдієш. Нинішня індустрія франшиз навчилася переконливо копіювати наші улюблені фільми: їхні візуальні образи, музику, героїв. Можна відтворити всі впізнавані риси шедевра, але так і не передати головного — того, завдяки чому він став шедевром. В епоху генеративного ШІ ця проблема набуває додаткового сенсу, але «2099» показує, що самостійне мистецьке висловлювання можна підмінити й без жодного ШІ. Проблема не в технології, а в уявленні про мистецтво як про набір деталей, які досить скласти в правильному порядку, немов конструктор Lego — і твір готовий.

Але звинувачувати в усьому лише Голлівуд було б надто зручно. Адже він продає нам саме те, за що ми залюбки платимо — за нагоду знову пережити радість зустрічі з улюбленим фільмом. І поки ми готові платити за ностальгійний квиток у власне минуле, Голлівуду немає потреби вигадувати для нас переконливе майбутнє.

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