Боевики предприняли попытку наступления: погибли четверо бойцов, семеро - ранены

Бой у Крымского длился пять часов

В результате пятичасового боя возле Крымского на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих и еще семеро получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В 05.25 боевики начали минометный обстрел наших позиций, выпустив за два часа 35 мин калибра 120 мм. В 6.00 под прикрытием артиллерии и минометного огня противник приблизился к передовым позициям одной из механизированных бригад и предпринял попытку захвата наблюдательных постов вдоль Бахмутской трассы.

"Командованием бригады для отпора нападения применены резервы и нанесено огневое поражение, в результате чего атака противника была отбита. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

В течение текущих суток, 23 августа, погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Еще один получил ранения.