Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Полиция открыла 44 дела в связи с нарушениями на выборах
2019-07-21 18:36:30
Фото: Телеканал 24
Поступило 1792 сообщения о нарушениях
Полиция открыла 44 уголовных производства по состоянию на 18.00 в связи с нарушениями, зафиксированными в день голосования на выборах в Верховную Раду.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"По состоянию на 18.00 поступило 1792 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, составлено 44 протокола об административных правонарушениях, открыто 44 уголовных производства", – сказали в полиции.
23 уголовных дела связаны с фактами незаконного использования избирательного бюллетеня, пять – препятствованию осуществления избирательного права, шесть – подкупом избирателей, четыре – заведомо неправдивого сообщения об угрозе безопасности граждан.
По одному делу расследуется по факту теракта, хулиганства, фальсификации избирательных документов и грабежа, и два – по фактам подделки документов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.
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ЦИК заявляет об отсутствии системных нарушений на выборах в Верховную Раду.