Александр Кочетков

Александр Кочетков

МНЕНИЕ
Ілія Куса

Ілія Куса

МНЕНИЕ
Евгений Дикий

Евгений Дикий

МНЕНИЕ
Андрей Капустин

Андрей Капустин

МНЕНИЕ
Роман Матис

Роман Матис

МНЕНИЕ
Рейтинги ФОКУСА
Поиск

Полиция открыла 44 дела в связи с нарушениями на выборах

2019-07-21 18:36:30

0 0
Полиция открыла 44 дела в связи с нарушениями на выборах

Фото: Телеканал 24

Поступило 1792 сообщения о нарушениях

Полиция открыла 44 уголовных производства по состоянию на 18.00 в связи с нарушениями, зафиксированными в день голосования на выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на 18.00 поступило 1792 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, составлено 44 протокола об административных правонарушениях, открыто 44 уголовных производства", – сказали в полиции.

Читайте также:
Явка существенно отстает от уровня президентских выборов: на 16:00 проголосовали только 36%

23 уголовных дела связаны с фактами незаконного использования избирательного бюллетеня, пять – препятствованию осуществления избирательного права, шесть – подкупом избирателей, четыре – заведомо неправдивого сообщения об угрозе безопасности граждан.

По одному делу расследуется по факту теракта, хулиганства, фальсификации избирательных документов и грабежа, и два – по фактам подделки документов.

Как ранее сообщал Фокус:

Теги:
Loading...