Полиция открыла 44 дела в связи с нарушениями на выборах

Поступило 1792 сообщения о нарушениях

Полиция открыла 44 уголовных производства по состоянию на 18.00 в связи с нарушениями, зафиксированными в день голосования на выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на 18.00 поступило 1792 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, составлено 44 протокола об административных правонарушениях, открыто 44 уголовных производства", – сказали в полиции.

23 уголовных дела связаны с фактами незаконного использования избирательного бюллетеня, пять – препятствованию осуществления избирательного права, шесть – подкупом избирателей, четыре – заведомо неправдивого сообщения об угрозе безопасности граждан.

По одному делу расследуется по факту теракта, хулиганства, фальсификации избирательных документов и грабежа, и два – по фактам подделки документов.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.