Данилюк не видит свое будущее на должности премьер-министра Украины

Секретарь СНБО сообщил, что работает над новой стратегией национальной безопасности

Секретарь СНБО Александр Данилюк пока что видит свое будущее на должности секретаря Совета нацбезопасности.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает УНИАН.

"Сейчас у меня очень важная функция – наладить работу СНБО. Это чрезвычайно важный орган, и я этим сейчас занимаюсь. Этому нужно много внимания уделять, формировать новую команду. Если будет решение президента, это зависит от него - я сейчас свое будущее вижу именно в СНБО", - заявил Данилюк.

Также он добавил, что начал работу над новой стратегией национальной безопасности.

Как ранее сообщал Фокус:

8 июля секретарь СНБО Александр Данилюк публично признался, что хочет занять кресло премьер-министра страны.

В Atlantic Council назвали вероятных претендентов на пост премьер-министра Украины. Среди них глава набсовета Укроборонпрома Айварас Абромавичус, замдиректора МВФ от Украины Владислав Рашкован, глава Нафтогаза Андрей Коболев, исполнительный директор НАК Юрий Витренко и секретарь СНБО Александр Данилюк.

Президент Зеленский заявил, что видит на посту премьера профессионального экономиста без политического прошлого.