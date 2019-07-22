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Данилюк не видит свое будущее на должности премьер-министра Украины

2019-07-22 06:18:24

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Данилюк не видит свое будущее на должности премьер-министра Украины

Александр Данилюк / Фото: president.gov.ua

Секретарь СНБО сообщил, что работает над новой стратегией национальной безопасности

Секретарь СНБО Александр Данилюк пока что видит свое будущее на должности секретаря Совета нацбезопасности. 

Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает УНИАН.

"Сейчас у меня очень важная функция – наладить работу СНБО. Это чрезвычайно важный орган, и я этим сейчас занимаюсь. Этому нужно много внимания уделять, формировать новую команду. Если будет решение президента, это зависит от него - я сейчас свое будущее вижу именно в СНБО", - заявил Данилюк.

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Также он добавил, что начал работу над новой стратегией национальной безопасности.

Как ранее сообщал Фокус:

  • В Atlantic Council назвали вероятных претендентов на пост премьер-министра Украины. Среди них глава набсовета Укроборонпрома Айварас Абромавичус, замдиректора МВФ от Украины Владислав Рашкован, глава Нафтогаза Андрей Коболев, исполнительный директор НАК Юрий Витренко и секретарь СНБО Александр Данилюк.

  

 

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