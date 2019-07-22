Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Данилюк не видит свое будущее на должности премьер-министра Украины
2019-07-22 06:18:24
Александр Данилюк / Фото: president.gov.ua
Секретарь СНБО сообщил, что работает над новой стратегией национальной безопасности
Секретарь СНБО Александр Данилюк пока что видит свое будущее на должности секретаря Совета нацбезопасности.
Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает УНИАН.
"Сейчас у меня очень важная функция – наладить работу СНБО. Это чрезвычайно важный орган, и я этим сейчас занимаюсь. Этому нужно много внимания уделять, формировать новую команду. Если будет решение президента, это зависит от него - я сейчас свое будущее вижу именно в СНБО", - заявил Данилюк.
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Также он добавил, что начал работу над новой стратегией национальной безопасности.
Как ранее сообщал Фокус:
- 8 июля секретарь СНБО Александр Данилюк публично признался, что хочет занять кресло премьер-министра страны.
- В Atlantic Council назвали вероятных претендентов на пост премьер-министра Украины. Среди них глава набсовета Укроборонпрома Айварас Абромавичус, замдиректора МВФ от Украины Владислав Рашкован, глава Нафтогаза Андрей Коболев, исполнительный директор НАК Юрий Витренко и секретарь СНБО Александр Данилюк.
- Президент Зеленский заявил, что видит на посту премьера профессионального экономиста без политического прошлого.
- Новым премьер-министром может стать экс-заместитель главы Нацбанка, представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован. Его кандидатуру якобы поддерживают "Голос" и "Слуга народа".
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