В ЦИК назвали низкую явку "общемировой тенденцией"

Также на количество активных избирателей повлиял летний период и внеочередность выборов

В ЦИК низкую явку избирателей связывают с соответствующей общемировой тенденцией.

Об этом сегодня на брифинге заявил замглавы ЦИК Евгений Радченко.

"Хотя для Украины это непривычно низкий показатель, но надо принимать во внимание, во-первых, летний период, во-вторых, это все-таки внеочередные выборы, которые были достаточно неожиданными для общества", – сказал Радченко.

Также он отметил, что низкий показатель явки – не проблема, ведь на внеочередных выборах 2014 года яква составила 52,5%, в 2012 году – 57%.

"То есть мировая тенденция по уменьшению активности избирателей, к сожалению, коснулась Украины и сохраняется", – пояснил зиглавы ЦИК.

Как ранее сообщал Фокус: