Евгений Дикий
МНЕНИЕ
В ЦИК назвали низкую явку "общемировой тенденцией"
2019-07-22 11:30:11
Евргений Радченко / Фото: liga.net
Также на количество активных избирателей повлиял летний период и внеочередность выборов
В ЦИК низкую явку избирателей связывают с соответствующей общемировой тенденцией.
Об этом сегодня на брифинге заявил замглавы ЦИК Евгений Радченко.
"Хотя для Украины это непривычно низкий показатель, но надо принимать во внимание, во-первых, летний период, во-вторых, это все-таки внеочередные выборы, которые были достаточно неожиданными для общества", – сказал Радченко.
Также он отметил, что низкий показатель явки – не проблема, ведь на внеочередных выборах 2014 года яква составила 52,5%, в 2012 году – 57%.
"То есть мировая тенденция по уменьшению активности избирателей, к сожалению, коснулась Украины и сохраняется", – пояснил зиглавы ЦИК.
Как ранее сообщал Фокус:
- Явка на досрочных выборах в Раду 2019 года оказалась самой низкой за всю историю парламентских выборов в Украине.
- Центральная избирательная комиссия обработала 50.24% электронных протоколов. Лидирует "Слуга народа".