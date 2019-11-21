Рожкова: Если заемщик не возвращает деньги, это не значит, что кто-то из банкиров с ним в сговоре

Первый замглавы НБУ уверена в невиновности Александра Писарука

В Нацбанке все решения принимаются коллегиально, поэтому экс-первый замглавы НБУ Александр Писарук не мог быть причастен к хищению 1,2 млрд грн стабкредита VAB Банку.

Об этом в интервью Liga.net рассказала первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

"Первая реакция была чем-то средним между негодованием и обидой. Абсолютно уверена в Александре – он не мог сделать того, в чем его подозревают", – заявила Рожкова.

По ее словам, "в НБУ абсолютно все построено на коллегиальных решениях – единоличного влияния на процессы нет, и в 2014 году тоже не было".

"К тому же речь шла о спасении банка – сотрудники НБУ сделали все возможное, чтобы защитить вкладчиков, а теперь их считают виноватыми. В тот момент нужно было принимать быстрые решения, чтобы не было паники", – добавила замглавы Нацбанка.

Также Рожкова отметила, что "если заемщик не возвращает деньги, это не значит, что кто-то из банкиров с ним в сговоре".

"Мы знаем множество примеров, когда крупные заемщики, в том числе из числа народных депутатов умышленно не платят по долгам, идут в суды, блокируют активы. Разве это означает, что банк с ними в сговоре?", – задается вопросом банкир.

Прокомментировала замглавы НБУ и задержание сотрудников регулятора по подозрению во взяточничестве: "Невозможно, чтобы в НБУ кто-то мог за деньги обеспечить нужное решение. Слишком уж много людей принимают участие в таких процессах, как, например, выдача лицензий финкомпаниям".

"Я думаю, здесь могло быть обычное мошенничество: люди просто решили подзаработать, а там – как получится. Ну и опять же, мы не исключаем, что это очередная атака на нашу репутацию, учитывая синхронность этих задержаний", – говорит она.

Как ранее сообщал Фокус:

11 ноября ВАКС арестовал на два месяца экс-директора департамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу. 13 декабря бывшего и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области и члену советаНБУ Николая Каленского отправили под домашний арест.