Чумак говорит, что некоторые "элементы" дела по Иловайску могут рассекретить

В то же время, до конца расследования трагедии еще далеко – минимум полгода

До конца расследования дела по Иловайску еще далеко, минимум полгода. Некоторые "элементы" производства также могут рассекретить.

Об этом в интервью BBC News Украина рассказал глава Военной прокуратуры Виктор Чумак.

"Полгода еще точно. Дело расследовалось как преступления РФ с целью ведения агрессивной войны против Украины. Такова квалификация. Оно не расследовалось как халатность или какие-то военные преступления", – рассказал Чумак.

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И в этой связи главный военный прокурор не понимает, почему предыдущий президент Петр Порошенко, который проходит по делу свидетелем, не ходит на допросы.

К тому же, все подозрения предъявлены военным РФ, украинским чиновникам о подобном не сообщали.

Также Чумак объяснил, почему Главная военная прокуратура передала дело Иловайска СБУ: по его словам это связано исключительно с тем, что у прокуратуры больше нет функции следствия.

Тем не менее, сейчас же в рамках производства проводится большое количество военных, военно-политических и военно-технических экспертиз.

10 октября ГПУ сообщила, что военные прокуроры получили разрешение на изъятие военной прокуратурой из ОП документов по Иловайску для проведения следственных действий.

Тогда именно Главная военная прокуратура вела досудебное расследование по трагедии.

Как ранее сообщал Фокус:

По данным ГШ ВСУ, вавгусте 2014 года в боях за Иловайск погибли 220 военных ВСУ, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену.

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