Яременко остается. Рада не смогла назначить нового главу комитета по внешним делам

"За" Ясько проголосовали всего 186 народных депутатов

Верховная Рада не назначила Елизавету Ясько главой парламентского комитета по вопросам внешней политики вместо Богдана Яременко, который попал в сексуальный скандал.

"За" Ясько проголосовали всего 186 народных депутатов. "Слуга народа" дала только 174 голоса, ОПЗЖ и внефракционные – по 4, депутатская группа "За будущее" – 3 и "Батькивщина" – 1.

Во время обсуждения депутаты критиковали объединение в одном проекте постановления увольнение и назначение руководителя комитета. Утверждали, что готовы голосовать за увольнение, а вот кандидатуру на должность сначала нужно заслушать, чтобы определиться, поддерживать ли ее.

Ясько – глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ, член Счетной комисии Рады и глава парламентского подкомитета по вопросам межпарламентского сотрудничества.

Как ранее сообщал Фокус:

30 октября журналисты опубликовали фотографии переписки нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко с проституткой.

Сначала он утверждал, что специально устроил провокацию, а потом извинился перед президентом и коллегами по фракции. При этом нардеп заявил, что публикация переписки – уголовное преступление.

После этого фракции "Голоса", "Евросолидарности", "Батькивщины" и ОПЗЖ потребовали отставки Яременко с поста главы комитета.