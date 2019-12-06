Арахамия сомневается, что закон о рынке земли примут до конца года

2019-12-06 14:37:25

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В законопроекте уже около шести тысяч правок

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сомневается, что до Нового года Верховная Рада примет законопроект о запуске рынка земли.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Такая цель у нас – начать землю рассматривать (до Нового года, – ред.), но учитывая то, что количество поправок увеличивается с каждым днем, вчера-позавчера было 3900, а сегодня уже 4400, а я так прогнозирую, что будет до 6 тысяч правок", – сообщил Арахамия.

Именно из-за большого количества поправок, по его словам, парламент вряд ли к 1 января 2020 примет этот законопроект.

Арахамия также заявил, что оппозиционные силы в парламенте не хотят, чтобы этот законопроект рассматривался. Он напомнил о принятой поправке, которая запрещает владение земли иностранцам, и предусматривает проведение по этому вопросу референдума.

Как ранее сообщал Фокус:

  • По состоянию на 28 ноября, ко второму чтению депутаты внесли уже около двух тысяч правок.
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