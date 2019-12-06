Арахамия сомневается, что закон о рынке земли примут до конца года

В законопроекте уже около шести тысяч правок

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сомневается, что до Нового года Верховная Рада примет законопроект о запуске рынка земли.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Такая цель у нас – начать землю рассматривать (до Нового года, – ред.), но учитывая то, что количество поправок увеличивается с каждым днем, вчера-позавчера было 3900, а сегодня уже 4400, а я так прогнозирую, что будет до 6 тысяч правок", – сообщил Арахамия.

Именно из-за большого количества поправок, по его словам, парламент вряд ли к 1 января 2020 примет этот законопроект.

Арахамия также заявил, что оппозиционные силы в парламенте не хотят, чтобы этот законопроект рассматривался. Он напомнил о принятой поправке, которая запрещает владение земли иностранцам, и предусматривает проведение по этому вопросу референдума.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.

Накануне голосования президент Владимир Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в законопроект будут внесены правки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцами. Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решатся исключительно на референдуме.

Евросоюз выразил поддержку планам правительства Украины открыть в стране рынок земли. В Брюсселе считают, что такая реформа может "раскрыть огромный потенциал для экономики".

По состоянию на 28 ноября, ко второму чтению депутаты внесли уже около двух тысяч правок.