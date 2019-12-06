В СНБО назвали условия для проведения выборов в ОРДЛО
2019-12-06 20:49:25
По словам секретаря СНБО Данилова, перед выборами необходима деоккупация, а позже – соблюдение украинского законодательства вместе со стандартами ОБСЕ
Выборы в ОРДЛО можно будет провести только после деоккупации Луганской и Донецкой областей.
Об этом на встрече с международного комитета Европарламента заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает пресс-служба Совета нацбезопасности.
"Это наши территории, где проживают наши люди. Выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только после ее деоккупации, и согласно нашему законодательству и стандартам ОБСЕ", – заявил Данилов.
По его словам, приоритет для Украины – мирное урегулирование ситуации на Донбассе, а также деоккупация Крыма.
Депутаты Европарламента, в свою очередь, заверили украинскую сторону в безоговорочной поддержке ее территориальной целостности и суверенитета.
Они также подчеркнули свой постоянный интерес к ряду вопросов безопасности в этом контексте, и в регулярном диалоге с украинскими партнерами.
Как ранее сообщал Фокус:
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В Комитете избирателей Украины говорят, что рамки действующего законодательства Украины позволяют провести полноценный избирательный процесс в ОРДЛО.
- Глава ЦИК Олег Диденко заявил, что местные выборы в ОРДЛО должны проводиться только после полного восстановления контроля на украинско-российской границей и вывода всех иностранных вооруженных формирований.
- Украина предоставит выбор боевикам на время проведения выборов на Донбассе – "захотят выйти с войсками РФ – пусть выходят, захотят остаться – пусть остаются". Об этом заявил глава Комитета Рады по международным отношениям Богдан Яременко.
- Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо недавно заявил, что команда Зеленского проводила замеры электоральных настроений на неподконтрольных территориях.