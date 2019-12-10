"Зеленский уже не ребенок". Луценко прокомментировал итоги встречи в Париже
2019-12-10 20:54:00
Экс-генпрокурор считает, что президент хорошо держался на "нормандских переговорах"
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал итоги "нормандского саммита" в Париже. Об этом сообщает НВ.
По словам бывшего генпрокурора, он увидел, что президент "уже не ребенок", он защищал интересы своей страны.
"Президент Зеленский уже не ребенок с фразой "просто надо перестать стрелять" - он уже представлял государство и защищал государственные интересы. Это не бытовое, не случайное военное столкновение с соседом, это война за независимость. И президент Зеленский на своем посту это уже осознал", – сказал Юрий Луценко в интервью.
Также Луценко добавил, что Зеленский не пересек "красные линии", которые были проведены оппозицией. Экс-генпрокурор похвалил и уровень психологической подготовки президента.
"Мне кажется, его хорошо психологически подготовили. Здесь интересная история: его подготовила как собственная команда, так и оппозиция. И те, и те вложили ему невозможность пересечения какой-либо красной линии", – добавил Луценко.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.
- За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.
- Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.
- После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".
- Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.
- Следующая встреча "Нормандской четверки" состоится через четыре месяца, ориентировочно в апреле.