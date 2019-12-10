"Зеленский уже не ребенок". Луценко прокомментировал итоги встречи в Париже

Экс-генпрокурор считает, что президент хорошо держался на "нормандских переговорах"

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал итоги "нормандского саммита" в Париже. Об этом сообщает НВ.

По словам бывшего генпрокурора, он увидел, что президент "уже не ребенок", он защищал интересы своей страны.

"Президент Зеленский уже не ребенок с фразой "просто надо перестать стрелять" - он уже представлял государство и защищал государственные интересы. Это не бытовое, не случайное военное столкновение с соседом, это война за независимость. И президент Зеленский на своем посту это уже осознал", – сказал Юрий Луценко в интервью.

Также Луценко добавил, что Зеленский не пересек "красные линии", которые были проведены оппозицией. Экс-генпрокурор похвалил и уровень психологической подготовки президента.

"Мне кажется, его хорошо психологически подготовили. Здесь интересная история: его подготовила как собственная команда, так и оппозиция. И те, и те вложили ему невозможность пересечения какой-либо красной линии", – добавил Луценко.

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