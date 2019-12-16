Адвокат Кузьменко показал переписку своей подзащитной накануне убийства Шеремета

Адвокат говорит, что время переписки противоречит версии следствия о неактивности телефона Кузьменко

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко накануне преступления переписывалась с подругой в Facebook, что не совпадает с версией следствия.

Соответствующие скриншоты в сети опубликовал адвокат Кузьменко Владислав Добош.

Так, на недавнем брифинге, посвященном убийству Шеремета правоохранители рассказывали, что телефон Кузьменко 19.07.2016 года с 19-ти часов был неактивен - это для нее якобы не характерно.

В то же время, на скринах видно, как подозреваемая 19.07.2016 с 20:37 по 20:50 переписывается со своей подругой.

Также Добош добавил, что Кузьменко познакомилась с Rifmaster'ом Андреем Антоненко в 2016 году, когда "было холодно". Тогда она якобы была свидетелм ДТП, в котором таксист сбил жену и ребенка Антоненко.

Подозреваемая написала об этом в Facebook и позже ей пришло сообщение от Rifmaster'а с просьбой быть свидетелем по ДТП. Таким образом, версия защиты не совпадает с версией обвинения, при которой Антоненко сам искал Кузьменко для убийства Шеремета.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.