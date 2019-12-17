Генерал Марченко вышел из СИЗО, залог внес Порошенко

Сумма залога – 20 миллионов гривен

Начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко освободили из СИЗО, передает "Еспресо.TV".

"Во вторник, 17 декабря, подозреваемый по делу о закупке бронежилетов для ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 млн грн", – говорится в сообщении.

Во время разговора Марченко со СМИ ему позвонил пятый президент Украины Петр Порошенко, который поздравил военного с выходом из СИЗО.

Накануне Порошенко внес 19 миллионов гривен залога за Марченко, еще 1 миллион собрали неравнодушные к судьбе Марченко граждане.

По словам бывшего советника Порошенко Юрия Бирюкова, Марченко и пятый президент "как-то были знакомы, пару раз пересекались, но вряд ли это можно даже толком назвать "знакомством"", написал Бирюков в Facebook.

В свою очередь, Дмитрий Марченко считает, что уголовное производство против него заказал один из производителей бронежилетов, пишет УНИАН.

По словам Марченко, он ранее получал предложение внести залог, однако "не имел морального права воспользоваться этим", поскольку его подчиненные содержались под стражей. Также он добавил, что не имел отношения к закупке бронежилетов, а только контролировал их качество.

По мнению Марченко, дело против него полностью сфальсифицировано.

Как ранее сообщал Фокус:

Печерский суд Киева 11 ноября арестовал на 60 дней с правом внесения залога в 76 млн грн начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко. Он является подозреваемым в уголовном производстве по факту закупки некачественных бронежилетов для ВСУ.

28 ноября Киевский апелляционный суд уменьшил сумму залога до 20 млн грн.

16 декабря Петр Порошенко решил выделить из личных средств недостающую сумму для залога Дмитрию Марченко.