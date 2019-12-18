Зеленский одобрил продление закона об особом статусе ОРДЛО

В тексте закона изменилась только дата

Президент Владимир Зеленский сегодня подписал закон о продлении на один год, до конца 2020 года, закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В самом этом порядке ничего не изменилось.

Напомним, 12 декабря депутаты продлили до 31 января 2020 года действие закона об особом статусе ОРДЛО.

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Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 16 сентября 2014 года. Срок действия закона был ограничен тремя годами. Действие закона завершалось 18 октября 2017 года, но за полторы недели до истечения срока его продлили на год. В 2018 году депутаты продлили закон еще на год, до конца 2019 года.

Как ранее сообщал Фокус: