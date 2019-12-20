На одесском ТК "Думская" обыски: у НАБУ "есть вопросы к одному из собственников здания"

В редакции заявляют о давлении на СМИ и связывают происходящее с внесением Сытника в реестр коррупционеров

Сотрудники НАБУ пришли с обысками на одесский телеканал Думская ТВ. Правоохранители изымают компьютеры и серверы канала.

Об этом сообщили в Думской.

Обыск начался около 9:30. Сотрудников ТК, в т.ч. и главного редактора Каролину Тымкив, не пускают на рабочие места и не дают снимать происходящее.

Тымкив считает происходящее давлением на СМИ.

Она также говорит, что сотрудник НАБУ не показал ей удостоверение и не сообщил, в рамках какого производства проходят обыски.

По предварительной информации, обыск связан с тем, что у органов есть вопросы к одному из собственников здания.

При этом, Тымкив намекнула, мол недавно директора НАБУ Артема Сытника внесли в реестр коррупционеров, а нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко прямо заявил, что "выслужиться перед Зеленским" у него не получится.

Ситуацию с обысками на ТК подняли и в Раде.

"НАБУ, которое призвано бороться с коррупцией в органах власти, сейчас давит на СМИ – изымает серверы и технику частного телеканала", – заявил с трибуны Рады депутат от "ЕС" Владимир Арьев.

По его мнению, обыски на Думской связаны с активным освещением истории вокруг Сытника, когда его признали виновным в коррупционном нарушении.

"Видим в этом прямую месть за независимую редакционную политику Думской ТВ. Считаем, что это - желание избавиться от независимых или критических к властным структурам СМИ", – заявил от имени "ЕС" Арьев.

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