На одесском ТК "Думская" обыски: у НАБУ "есть вопросы к одному из собственников здания"
2019-12-20 13:06:11
В редакции заявляют о давлении на СМИ и связывают происходящее с внесением Сытника в реестр коррупционеров
Сотрудники НАБУ пришли с обысками на одесский телеканал Думская ТВ. Правоохранители изымают компьютеры и серверы канала.
Об этом сообщили в Думской.
Обыск начался около 9:30. Сотрудников ТК, в т.ч. и главного редактора Каролину Тымкив, не пускают на рабочие места и не дают снимать происходящее.
Тымкив считает происходящее давлением на СМИ.
Она также говорит, что сотрудник НАБУ не показал ей удостоверение и не сообщил, в рамках какого производства проходят обыски.
По предварительной информации, обыск связан с тем, что у органов есть вопросы к одному из собственников здания.
При этом, Тымкив намекнула, мол недавно директора НАБУ Артема Сытника внесли в реестр коррупционеров, а нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко прямо заявил, что "выслужиться перед Зеленским" у него не получится.
Ситуацию с обысками на ТК подняли и в Раде.
"НАБУ, которое призвано бороться с коррупцией в органах власти, сейчас давит на СМИ – изымает серверы и технику частного телеканала", – заявил с трибуны Рады депутат от "ЕС" Владимир Арьев.
По его мнению, обыски на Думской связаны с активным освещением истории вокруг Сытника, когда его признали виновным в коррупционном нарушении.
"Видим в этом прямую месть за независимую редакционную политику Думской ТВ. Считаем, что это - желание избавиться от независимых или критических к властным структурам СМИ", – заявил от имени "ЕС" Арьев.
Как ранее сообщал Фокус:
- В мае 2019 года тогдаший генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГБР установило, что за отдых на охотничьей базе своей семьи и семьи друзей Сытник "забыл заплатить достаточно большую сумму".
-
В июле полиция вручила ему административный протокол, связанный с коррупцией, за нарушение ограничений при получении подарков.
-
6 сентября Сарненский райсуд Ривненской области признал Сытника виновным и наложил на него штраф.
-
13 декабря апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции об административном взыскании.
-
19 декабря Сытника внесли в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией нарушения.