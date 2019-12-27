У Зеленского не согласны с решением КСУ по кнопкодавству и будут писать новый проект закона

Новый законопроект команда Зеленского попытается сформулировать таким образом, чтобы суд снова не признал его неконституционным

Некоторые аргументы Конституционного суда по президентскому проекту закона №1027 о лишении нардепов мандата за кнопокдавство – "искусственно притянуты".

Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский, пишет Интерфакс-Украина.

Тем не менее, президент уважает решение судей – указанный законопроект рассматриваться не будет.

"Мы считаем, что решение КСУ, каким бы оно ни было, – окончательно и обязательно для всех. Поэтому мы его вынуждены будем выполнять", – заявил Вениславский.

Также представитель Зеленского считает, что судьи так и не привели "неопровержимую юридическую аргументацию, которая была бы очевидной, что это не соответствует Конституции".

Поэтому, считает он, "некоторые аргументы, скажем так, очень искусственно притянуты".

Так, Вениславский не согласен с мнением судей, мол для лишения депутата мандата за неперсональное голосование, нужно не только решение суда, а и решение Рады, которая должна выяснить почему народный избранник так проголосовал.

"Этим, на наш взгляд, искусственно увеличены гарантии для депутата по сравнению с другими людьми", – отметил он.

Кроме того, представитель Зеленского указывает и на то, что любой гражданин Украины в случае 3-часового отсутствия на рабочем месте может быть уволен, а, по мнению КСУ, отсутствия нардепа на 33% пленарок и/или заседаний комитета Рады недостаточно для потери им депутатских полномочий.

В то же время, у Зеленского не отчаиваются и уже хотят написать новый законопроект. "Мы будем пытаться сформулировать законопроект таким образом, чтобы Конституционный суд снова его не признал неконституционным", – заявил Вениславский.

Как ранее сообщал Фокус:

3 сентября Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.

В полном составе не голосовала только фракция "ОПЗЖ". Во фракции "ОПЗЖ" также заявили, что намерены обжаловать законопроект в Конституционном Суде, потому что его приняли якобы с нарушением норм регламента.

11 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.

18 декабря Рада внесла изменения в УПК и закон о статусе нардепа, которые должны завершить ликвидацию депутатской неприкосновенности.

В то же время, критики проекта заявили, что на самом деле документ не устранил, а "забетонировал" неприкосновенность.

НАБУ и САП позже попросили президента Владимира Зеленского наложить вето на законопроект №2237 о фактическом снятии депутатской неприкосновенности.