На росТВ показали еще троих пленных украинцев, которых включили в обменные списки

Один из пленных на камеру заявил, что если его освободят, он вернется в украинскую армию

В сюжете на телеканале "Россия 1" показали еще троих украинцев, которых взяли в плен боевики "Л/ДНР", пишет hromadske.

Речь идет о 23-летнем Василии Жемелинском и 54-летнем Борисе Пундоре. Третьего мужчину идентифицировать пока не удалось.

В сюжете видно, как т.н. "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова говорит Жемелинскому, что он включен в список на обмен пленными, а сам он позже заявляет, мол в случае освобождения намерен вернуться в ВСУ

Василий Жемелинский служил в 57-й бригаде ВСУ. В плен к боевикам "ДНР" попал 17 февраля 2018 года под Песками.

Борис Пундор стал одним из 8 военнослужащих 43-й отдельной мехбригады "Патриот", которые попали в плен к тем же боевикам "ДНР", когда заехали на неподконтрольную территорию 22 мая 2019 года.

В одном из фрагментов видео Морозова говорит, что все трое украинцев включены в обменный список.

Ранее на этом же канале показывали других украинских пленных – бойцов ВСУ Богдана Пантюшенко, Александра Коринькова и Сергея Глондара.

В том сюжете, также говорилось, что военных внесли в обменные списки. Всего же в "ДНР" несколько десятков таких пленных.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года.

По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца.

В "ДНР" говорили, что готовы обменять 53 заложника на 88 человек.

23 декабря, ТКГ договорилась об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных". Обмен пройдет до конца этого года.

Боевики заявили, что в рамках обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных" передадут Киеву 55 человек и хотят получить 87 человек.