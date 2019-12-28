Обмен пленными пройдет без журналистов. Фото и видео покажет Офис президента, – штаб ОС
2019-12-28 21:04:58
Военные сослались на то, что не в их компетенции выдавать аккредитацию журналистам
Журналистов не пустят освещать обмен пленными, а фото- и видеоматериалы позже опубликует Офис президента Украины.
Об этом сообщил представитель штаба ОС Виталий Саранцев, пишет hromadske.
"У нас нет полномочий для того, чтобы выдавать аккредитации журналистам. Штаб ОС – не организатор данного мероприятия. Силы ОС только обеспечивают проведение мероприятия, но не организуют его", – говорит Саранцев.
Также он добавил, что фото и видео с обмена должен предоставить Офис президента Украины.
Отдельно Саранцев уточнил, что в штабе собрали список журналистов, которые обращались к ним за аккредитацией на обмен и, в случае поступления соответствующего приказа, их могут допустить к мероприятию.
Сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что обмен состоится завтра, 29 декабря, на КПВВ "Майорское". Правда, верификация удерживаемых лиц все еще не закончена.
Как ранее сообщал Фокус:
- Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года.
- По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца.
- В "ДНР" говорили, что готовы обменять 53 заложника на 88 человек.
- 23 декабря, ТКГ договорилась об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных". Обмен пройдет до конца этого года.
- Боевики заявили, что в рамках обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных" передадут Киеву 55 человек и хотят получить 87 человек.