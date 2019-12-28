Обмен пленными пройдет без журналистов. Фото и видео покажет Офис президента, – штаб ОС

Военные сослались на то, что не в их компетенции выдавать аккредитацию журналистам

Журналистов не пустят освещать обмен пленными, а фото- и видеоматериалы позже опубликует Офис президента Украины.

Об этом сообщил представитель штаба ОС Виталий Саранцев, пишет hromadske.

"У нас нет полномочий для того, чтобы выдавать аккредитации журналистам. Штаб ОС – не организатор данного мероприятия. Силы ОС только обеспечивают проведение мероприятия, но не организуют его", – говорит Саранцев.

Также он добавил, что фото и видео с обмена должен предоставить Офис президента Украины.

Отдельно Саранцев уточнил, что в штабе собрали список журналистов, которые обращались к ним за аккредитацией на обмен и, в случае поступления соответствующего приказа, их могут допустить к мероприятию.

Сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что обмен состоится завтра, 29 декабря, на КПВВ "Майорское". Правда, верификация удерживаемых лиц все еще не закончена.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года.

По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца.

В "ДНР" говорили, что готовы обменять 53 заложника на 88 человек.

23 декабря, ТКГ договорилась об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных". Обмен пройдет до конца этого года.