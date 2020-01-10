По словам экс-президента, безопасность в мире в начале 2020 года становится все более хрупкой

Украина должна использовать все международные механизмы в расследовании авиакатастрофы самолета в Иране.

Такое мнение выразил пятый президент Украины Петр Порошенко в своем видеообращении, в котором дал шестому президенту Владимиру Зеленскому несколько советов.

По его словам, безопасность в мире в начале 2020 года становится все более хрупкой, а обострение ситуации на Ближнем Востоке неожиданно болезненно почувствовала Украина.

"В силу особой важности этого вопроса позволю несколько советов. За все время после выборов, власть впервые предстала перед кризисной ситуацией такого масштаба", – заявил он.

Первым, и самым главным по мнению Порошенко, советом является доверие к разведывательной информации от стратегических партнеров Украины.

"Но, одно дело – знать, другое – доказать. Поэтому в соответствии со стандартами международной гражданской авиации расследовать трагедию должна совместная межгосударственная комиссия с привлечением стран, граждане которых пострадали. Точно также как это было организовано в ситуации с MH17", – подчеркнул он.

Также Порошенко предложил Зеленскому инициировать созыв спецзаседания Совбеза ООН.

В-третьих, президент, по мнению Порошенко, должен немедленно направить в Иран своего специального представителя для координации действий со всеми заинтересованными сторонами. Не технических специалистов, а для политической координации.

Заключительный совет от Порошенко состоит в том, что Украина как член единого евроатлантического пространства должна срочно применить существующие механизмы структуры НАТО и ЕС, а также эффективно коммуницировать со всеми союзниками.

"Речь идет не о репутации конкретной авиакомпании. Речь идет о защите национальных интересов и имиджа Украины. И это именно тот случай, где власть и государственная оппозиция должны вместе защищать Украину", – отметил Порошенко.

В заключении он выразил глубокие соболезнования родным и близким граждан всех стран, погибших в катастрофе.

Как ранее сообщал Фокус:

10 января иранские власти выразили согласие на иностранное участие в расследовании крушения украинского Boeing 737.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

Возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО допустил и премьер Британии Борис Джонсон.

В сети появилось видео возможного сбивания ракетой украинского самолета над Тегераном. Доказательства подлинности видео предоставила международная экспертно-журналистская группа Bellingcat.

После обвинений в поражении самолета ракетой Иран сразу же согласился открыть бортовые "черные ящики".