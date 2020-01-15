Подозреваемый уже задержан, ему готовятся избрать меру пресечения

Один из членов группы, которую подозревают в убийстве директора "Caparol" и начотдела рекламы Киевского метрополитена, мог быть причастен еще к одному убийству. Другой член этой же группы подозревается в убийстве добровольца АТО Амины Окуевой.

Об этом сообщате пресс-служба полиции Киева.

В январе 2014 года на территории гаражного кооператива "Бакинский" в Киеве в машине обнаружили тело столичного предпринимателя с многочисленными колото-резаными ранами.

Следователи говорят, что у них есть неоспоримые доказательства причастности подозреваемого к этому убийству.

Сейчас мужчина задержан, ему готовятся избрать меру пресечения. Уголовное дело открыто по ст.208 УПК (умышленное убийство).

По данным Слідства.info, подозреваемого Андрея Кравченко задержали сегодня, 15 января, у его дома.

Адвокат Карвченко Ирина Бигунец прокомментировала задержание своего подзащитного: "Бред какой-то. Вчера задержали одного по подозрению в убийстве Окуевой, а сегодня задерживают из этой же группы лиц моего подзащитного за другое преступление".

Руководитель полиции Киева Андрей Небытов также заявил, что это еще не полный список преступлений организованной группы.

Как ранее сообщал Фокус:

Первое покушение на Окуеву и ее мужа Адама Осмаева произошло 1 июня 2017 в Киеве. Тогда киллер и Осмаев получили серьезные ранения. Нападавший был задержан.

Во время второго покушения, 30 октября 2017 года, Амина Окуева была убита на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. Осмаев получил ранение.

12 января правоохранители задержали подозревамого в убийстве активистки Евромайдана и добровольца АТО Амины Окуевой. Его ДНК совпала с ДНК, найденной на автоматическом оружии, которое убийцы бросили на месте преступления.

Муж Окуевой после задержания подореваемого заявил, что знает, кто заказал убийство его жены - это представители власти РФ.

14 января подозреваемого Игоря Редькина Святошинский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога.