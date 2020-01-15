"Я был в шоке": Витренко рассказал, как спорил с Путиным по газу

Исполнительный директор Нафтогаза признался, что опыта переговоров на столь высоком уровне у него еще не было

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко утверждает, что во время газовых переговоров в Париже спорил с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью изданию Гордон.

По его словам, переговоры по газу в Париже состоялись 9 декабря, и в тот день он не собирался с встречаться с Путиным.

По словам Витренко, во время встречи президент РФ "сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки". Витренко отметил, что Путин "хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит".

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"Я был, честно говоря, немножко в шоке… Не каждый день приходится спорить с Путиным", – отметил чиновник.

Витренко также признался, что опыта переговоров на столь высоком уровне у него еще не было.

"До этого моими контрагентами со стороны "Газпрома" были Миллер и его заместитель Александр Медведев. Это максимальный уровень", – заявил он.

По мнению Витренко, делегация из России пыталась помешать Украине получать доход от транзита.

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