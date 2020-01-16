В УГО открестились от слива прослушки совещания Гончарука с НБУ и министрами

2020-01-16 14:03:03

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Хотя в Управлении госохраны утвержадют, что действительно тщательно работают над предотвращением прослушки чиновников

Угправление госохраны Украины уверяет, что не сливало в сеть запись совещания премьера Алексея Гончарука с министрами и руководством НБУ. 

Об этом сообщает пресс-служба УГО.

Также управление заявило: "Информация о прослушке охранным ведомством высших должностных лиц не соответствует действительности".

В то же время, в УГО говорят, мол тщательно работают над предотвращением прослушки чиновников.

В управлении также просят, чтобы СМИ не дискредитировали их и не распространяли недостоверную информацию.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны.
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