С активов российского "Газпрома" за рубежом по требованию "Нафтогаза" сняли аресты

Активы были арестованы в 2018 году в рамках судебных разбирательств

С активов российского "Газпрома" в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге по требованию "Нафтогаза" сняли аресты и обеспечительные меры.

Об этом говорится в сообщении "Газпрома", опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Активы "Газпрома" были арестованы на основании арбитражного решения от 28 февраля 2018 года, говорится в сообщении. Англия и Уэльс уведомили компанию об отмене арестов 14 января, Нидерланды – 10 января, а Люксембург – 11 января.

"Согласно подтверждениям от местных консультантов, полученным ПАО "Газпром" 20 января 2020 года, аресты и обеспечительные меры, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге по требованию НАК "Нафтогаз Украины" на основании Арбитражного решения Торговой палаты Стокгольма №V 2014/129 от 28 февраля 2018 года, были сняты", – говорится в заявлении.

Арест активов был частью разбирательства российской компании с "Нафтогазом" из-за контракта на транзит газа.

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