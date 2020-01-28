Труба оспаривает в Верховном Суде увольнение с должности директора ГБР

По мнению Трубы, снятие его с должности было политическим решением

Экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба оспаривает в суде указ президента Владимира Зеленского об увольнении. Об этом он написал в своем Telegram.

"Подал иск в Верховный суд о признании незаконным указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований", – заявил бывший чиновник.

По его мнению, снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп.

Труба назвал свое пребывание на посту директора ГБР "вершиной профессиональной карьеры".

"Досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку", – подытожил он.

Как ранее сообщал Фокус:

В середине декабря тогда еще Генпрокуратура открыла дело против Трубы по ст.343 УК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и ст.387 УК (разглашение данных досудебного следствия).

Сам Труба заявил позже, что это дело – месть Порошенко. К тому же это производство якобы бесперспективно. Также его интересовало, кто заказал и установил прослушку в его кабинете.