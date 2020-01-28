Труба оспаривает в Верховном Суде увольнение с должности директора ГБР

2020-01-28 09:59:53

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По мнению Трубы, снятие его с должности было политическим решением

Экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба оспаривает в суде указ президента Владимира Зеленского об увольнении. Об этом он написал в своем Telegram.

"Подал иск в Верховный суд о признании незаконным указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований", –  заявил бывший чиновник.

По его мнению, снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп.

Труба назвал свое пребывание на посту директора ГБР "вершиной профессиональной карьеры".

"Досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку", – подытожил он.

Как ранее сообщал Фокус:

 

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