Стороны договорились поддерживать контакты по всем вопросам

Государственный секретарь США Майк Помпео заверил министра иностранных дел Вадима Пристайко в поддержке Украины с целью противодействия агрессии сос тороны России.

Об этом спикер МИД Украины Екатерина Зеленко написала в микроблоге Twitter.

В частности, она отметила, что Пристайко и Помпео провели конструктивную встречу в Киеве. Стороны обсудили дальнейшее укрепление стратегического партнерства Украины и США, а также активизацию сотрудничества в военной области и экономике.

"Благодарны за четкие и мощные сигналы, снова подтвержденные Вашингтоном о непоколебимой поддержке Украины в противодействии российской агрессии", – отметила Зеленко.

Как уточняет пресс-служба МИД, главное внимание в ходе переговоров уделено, в частности, скоординированным действиям Украины и США на мировой арене для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, практического сотрудничества в сфере безопасности, а также поддержанию активного двустороннего диалога на всех уровнях.

В свою очередь, Пристайко выразил глубокую благодарность Администрации и Конгрессу США за системную поддержку и расширение практической помощи Украине.

Майкл Помпео во время переговоров напомнил, что 29 января США ввели пакет дополнительных санкций, которые касаются действий отдельных физических лиц и компаний в Крыму.

Стороны договорились продолжить взаимодействие в международных организациях и поддерживать контакты по всем вопросам двусторонней повестки дня практического сотрудничества.

Помпео прибыл в Киев вечером в четверг, 30 января. В пятницу, 31 января, у него также запланированы различные встречи, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским. Помпео, прилетев в Киев, написал в своем Twitter: "Хорошо быть сегодня в Киеве. Поддержка Украины со стороны США непоколебима, и я намерен подчеркнуть это", - написал Помпео.

Как ранее сообщал Фокус:

Накануне визита в Украину Помпео вспомнил о Будапештском меморандуме, и отметил, что Украина находится "на границе между демократией и тиранией в восточной части Европы".