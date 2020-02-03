Турция выделит 36 млн долларов на нужды украинской армии
2020-02-03 20:29:22
Министры обороны двух стран подписали межправительственное соглашение
Турция намерена выделить 200 млн турецких лир (около 36 млн долларов) для нужд украинской армии.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
В присутствии президентов Украины и Турции министры обороны двух стран подписали межправительственное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, а также протокол о финансовой помощи.
"Документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около $36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения", – сказано в сообщении.
Кроме того, Турция и Украина договорились развивать оборонно-промышленное сотрудничество.
Отметим, президенты Украины и Турции также договорились о поставках самолетов АН-178.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Киеве Эрдоган поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине". Военнослужащие в ответ произнесли фразу "Героям слава!".
- Также по словам Зеленского, Турция и Украина ускорят работу над созданием ЗСТ. Страны хотят достигнуть товарооборота в 10 млрд долларов.
- 7 августа президент Зеленский прибыл со своим первым официальным визитом в Турцию, а 19 августа Эрдоган осуществил ответный визит в Украину
- Эрдоган заявил, что пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.
- А Зеленский заявил, что сотрудничество Украины и Турции сможет изменить ситуацию в регионе Черного моря.