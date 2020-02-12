В РФ увидели в украинском проекте закона о СМИ "антироссийскую направленность"

Россияне боятся, что законопроект лишит украинцев "непредвзятой информации о происходящем в стране и мире"

Россияне считают, что украинский закон о СМИ направлен сугубо против России.

Об этом на брифинге заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, пишет УНИАН.

"Трудно не усмотреть в этих антидемократических законодательных инициативах исключительно антироссийскую направленность", – говорит Захарова.

По ее словам, такая законодательная инициатива – ни что иное как попытка вытеснить информационный контент РФ и "лишить население возможности получать непредвзятую информацию о происходящем в стране и мире".

Также Захарова возмущается, мол в законопроекте "содержится прямое указание освещать деятельность российского руководства в негативном ключе".

Кроме того, в МИД РФ считают недопустимой норму об отказе в регистрации зарубежных информагентств, чьи руководящие органы находятся в РФ.

Как ранее сообщал Фокус:

Нардеп от "СН" Никита Потураев заявил, что в новом законопроекте о СМИ будет четко приписано, за какой именно контент журналисты могут понести уголовную ответственность.

Глава Минкульта Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность для журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации.

Позже Бородянский заявил, что законопроект все же не предусматривает тюремное заключение. Вместо них – только общественно-полезные работы.