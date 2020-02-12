В РФ увидели в украинском проекте закона о СМИ "антироссийскую направленность"

2020-02-12 20:13:41

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Россияне боятся, что законопроект лишит украинцев "непредвзятой информации о происходящем в стране и мире"

Россияне считают, что украинский закон о СМИ направлен сугубо против России.

Об этом на брифинге заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, пишет УНИАН.

"Трудно не усмотреть в этих антидемократических законодательных инициативах исключительно антироссийскую направленность", – говорит Захарова.

По ее словам, такая законодательная инициатива – ни что иное как попытка вытеснить информационный контент РФ и "лишить население возможности получать непредвзятую информацию о происходящем в стране и мире".

Также Захарова возмущается, мол в законопроекте "содержится прямое указание освещать деятельность российского руководства в негативном ключе".

Кроме того, в МИД РФ считают недопустимой норму об отказе в регистрации зарубежных информагентств, чьи руководящие органы находятся в РФ.

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