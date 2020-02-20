В штабе ОС подтверждают передачу боевиками тела погибшего бойца ВСУ Хитайлова
2020-02-20 18:05:37
Сейчас украинская сторона готовится отправить тело к месту погребения
Боевики передали украинским военным тело погибшего 18 февраля Максима Хитайлова.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ОС.
Сейчас украинская сторона готовится отправить тело к месту погребения.
Хитайлов служил в 72-й отдельной мотострелковой бригаде им. Черных Запорожцев, был гранатометчиком.
По непроверенной ситуации, боевики забрали тело украинского бойца для того, чтобы представить его как участника ДРГ.
Также в штабе говорят, что боевики отдали останки тела еще одного украинского военного – Сергея Тимощука, который погиб в 2014 году в ходе боев в районе Луганского аэропорта.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
- В результате боев погиб украинский военный. Еще четыре – получили ранения. Начальник Генштаба Руслан Хомчак рассказал на брифинге, что ВСУ ответили боевикам "из всего вооружения".
- Президент Владимир Зеленский назвал нападение боевиков "провокацией" и заявил, что она не изменит курс на достижение мира на Донбассе.
- Начальник медицинской службы Объединенных сил Александр Авраменко заявил, что украинские военные, получившие ранения во время вчерашней атаки боевиков вблизи Золотого, были доставлены в военный мобильный госпиталь, где им была оказана необходимая медицинская помощь.
- В результате боя на Донбассе военные временно покинули один из наблюдательных пунктов.
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