В штабе ОС подтверждают передачу боевиками тела погибшего бойца ВСУ Хитайлова

2020-02-20 18:05:37

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Сейчас украинская сторона готовится отправить тело к месту погребения

Боевики передали украинским военным тело погибшего 18 февраля Максима Хитайлова.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ОС.

Сейчас украинская сторона готовится отправить тело к месту погребения.

Хитайлов служил в 72-й отдельной мотострелковой бригаде им. Черных Запорожцев, был гранатометчиком.

По непроверенной ситуации, боевики забрали тело украинского бойца для того, чтобы представить его как участника ДРГ.

Также в штабе говорят, что боевики отдали останки тела еще одного украинского военного – Сергея Тимощука, который погиб в 2014 году в ходе боев в районе Луганского аэропорта.

Как ранее сообщал Фокус:

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