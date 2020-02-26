Нормандский формат: Лавров не подтвердил проведение встречи глав МИД
2020-02-26 13:59:57
По словам главы МИД РФ, нормандская встреча возможна после закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у него нет информации о планируемой встрече глав МИД нормандского формата. По его словам, встреча в нормандском формате возможна только после закрепления в законодательстве Украины особого статуса Донбасса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
"Мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только когда, во-первых, будет выполнено все то, о чем говорили в Париже, включая нормализацию на земле и разминирование, и политические вопросы, связанные с "формулой Штайнмайера", и закреплением аспектов особого статуса (Донбасса) на постоянной основе в законодательстве Украины", – сказал Лавров.
Он также подчеркнул, что перед встречей Россия будет требовать подписать проект итогового документа, чтобы не было возможности что-то "переиграть".
Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что встреча глав МИД стран нормандского формата планируется через месяц.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.
- За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.
- Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.
- После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".
- Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.
- Следующая встреча "Нормандской четверки" состоится через четыре месяца, ориентировочно в апреле.