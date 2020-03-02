К задержанному на греческой границе экс-командиру "Айдара" прибыл консул Украины
2020-03-02 09:37:52
Мельничуку также предоставили русскоязычного адвоката. Сейчас он находится в полицейском участке
К задержанному на греческой границе экс-командиру "Айдара" Сергею Мельничуку прибыл украинский консул.
Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на директора Департамента консульской службы МИД Сергея Погорельцева.
“Как только стало известно о задержании Мельничука 1 марта греческими правоохранительными органами, сразу на место происшествия выехал украинский консул в Салониках", – говорит Погорельцев.
По его словам, Мельничук будет временно находиться в полицейском участке. Ему предоставят питьевую воду и еду. Также у него будет возможность пользоваться своим телефоном.
Кроме того, Мельничуку предоставили русскоязычного адвоката.
Вскоре в полицейский участок должен прибыть прокурор города Салоники.
Жена экс-командира "Айдара" с несовершеннолетним ребенком сейчас находятся в гостинице, неподалеку от места задержания.
Вчера, по запросу РФ, на греческой границе Интерпол задержал экс-нардепа и первого командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука.
Вместе с ним на границе были его жена на 7 месяце беременности и 9-месячный сын.
В начале АТО Мельничук возглавлял один из первых доборовольческих батальонов "Айдар".
В октябре 2014 года прошел в Раду по списку Радикальной партии Олега Ляшко, однако уже в феврале 2015 года после скандала был исключен из фракции.
Как ранее сообщал Фокус:
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