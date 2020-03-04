Судьбу генпрокурора Рябошапки решит Верховная Рада, – профильный комитет
2020-03-04 06:01:04
Комитет никаких рекомендаций относительно увольнения генпрокурора не дал
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности порекомендовал ВР смамой решить о постановлении №3154 о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке и никаких рекомендаций не дал.
Об этом сообщает LB.ua.
Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду.
Председатель комитета, депутат Рады от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский сообщил, что Рада не сможет рассмотреть вопрос выражения недоверия генпрокурору на внеочередном заседании в среду, поскольку он не был изначально внесен в повестку.
Согласно Конституции, выражение недоверия генпрокурору влечет его отставку.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 февраля, пресс-служба Верховной Рады сообщила, что украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского. В повестке заседания есть пункт о "про Кабмин", без уточнения деталей.
- Во время одного из разговором Зеленского и Трампа, президент Украины пообещал, что Рябошапка займется расследованием дела Burisma. При этом, Зеленский назвал Рябошапку "100% его человеком, его кандидатом".
- Позже, комментируя свои же слова, Зеленский отметил, что Рябошапка и правда, его товарищ. "Но они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать", - добавил президент.
- Недавно замгенпрокурора Вктор Чумак рассказал, что если Зеленский и Звонит Рябошапке, то "это не страшно". "Он же не требует от него каких-то конкретных людей", – говорил Чумак.
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