Судьбу генпрокурора Рябошапки решит Верховная Рада, – профильный комитет

2020-03-04 06:01:04

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Комитет никаких рекомендаций относительно увольнения генпрокурора не дал

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности порекомендовал ВР смамой решить о постановлении №3154 о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке и никаких рекомендаций не дал.

Об этом сообщает LB.ua.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду.

Председатель комитета, депутат Рады от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский сообщил, что Рада не сможет рассмотреть вопрос выражения недоверия генпрокурору на внеочередном заседании в среду, поскольку он не был изначально внесен в повестку.

Согласно Конституции, выражение недоверия генпрокурору влечет его отставку.

Как ранее сообщал Фокус:

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