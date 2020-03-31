Зеленский поговорил с Меркель: Украина получит 150 млн евро кредита на борьбу с коронавирусом
2020-03-31 18:03:00
Стороны решили наладить информационный обмен в связи с пандемией
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили круг вопросов, в частности финансовую помощь Украине на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте главы государства.
"В контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом стороны договорились перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на соответствующие нужды", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что стороны решили наладить информационный обмен в связи с пандемией, в частности в части медицинских стандартов, которые внедряются для лечения болезни.
Отмечается, что Меркель положительно отметила принятие законов о рынке земли и регулирования банковской деятельности.
Зеленский проинформировал канцлера Германии о ситуации по безопасности на Донбассе. Обсуждались вопросы переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы и перспективы продолжения переговоров в нормандском формате.
Как ранее сообщал Фокус:
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредила сограждан, что новым коронавирусом могут заболеть до 70% населения.
- Недавно Меркель добровольно отправилась на домашний карантин, после того как у врача, который делал ей прививки, диагностировали коронавирус.