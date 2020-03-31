Зеленский поговорил с Меркель: Украина получит 150 млн евро кредита на борьбу с коронавирусом

Стороны решили наладить информационный обмен в связи с пандемией

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили круг вопросов, в частности финансовую помощь Украине на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"В контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом стороны договорились перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на соответствующие нужды", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что стороны решили наладить информационный обмен в связи с пандемией, в частности в части медицинских стандартов, которые внедряются для лечения болезни.

Отмечается, что Меркель положительно отметила принятие законов о рынке земли и регулирования банковской деятельности.

Зеленский проинформировал канцлера Германии о ситуации по безопасности на Донбассе. Обсуждались вопросы переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы и перспективы продолжения переговоров в нормандском формате.

Как ранее сообщал Фокус:

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредила сограждан, что новым коронавирусом могут заболеть до 70% населения.