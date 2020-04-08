Офис генпрокурора сообщил Илье Киве о подозрении

У нардепа статус – подозреваемый с 3 апреля

Офис генпрокурора сообщил народному депутату от ОПЗЖ Илье Киве о подозрении в избиении человека.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на генерального прокурора Ирину Венедиктову.

"У него статус – подозреваемый с 3 апреля. Объявлено (подозрение) в ОГП, куда он прибыл самостоятельно", – сказала она.

Кива отказался поставить подпись и получить документ. Отказ был зафиксирован на видео.

Отмечается, что 6 апреля Киву вызывали к следователю, но он не пришел к нему и не уведомил прокурора и следователя.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее в сети опубликовали видео драки с участием нардепа в ресторане на Крещатике. На нем видно, как Кива подходит к мужчине и совершает действие, похожее на удар головой, после чего получает удар в ответ. Мужчиной, с которым произошел конфликт, оказался ветеран АТО Михаил Майман. Согласно данным из открытых источников, Майман принимал участие в АТО в составе батальона "Святая Мария", на последних парламентских выборах баллотировался в нардепы в качестве самовыдвиженца в Киева.

Илья Кива заявил, что причиной драки с ветераном АТО Михаилом Майманом в столичном ресторане стала просьбе не употреблять нецензурную лексику.

Генпрокурор открыл дело против нардепа.

Позже ветеран АТО Михаил Майман, с которым подрался нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива рассказал свою версию инцидента.