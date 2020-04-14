Верховная Рада соберется на внеочередное заседание в Чистый четверг, — нардеп
2020-04-14 18:35:00
Парламент рассмотрит законопроект о поправках
Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля, в 13:00.
Об этом сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.
"Внеочередное заседание ВР назначается на "чистый четверг", послезавтра, 16 апреля, на 13:00. Будем чистить регламент от поправочного спама", – написал он.
Согласно законопроекту №1043, один депутат не сможет регистрировать соответствующий проект постановления, как это предусмотрено регламентом сейчас. Это будет возможно по инициативе не менее 150 народных депутатов.
Кроме того, законопроектом предлагается закрепить в регламенте Верховной Рады, что при рассмотрении проекта закона во втором чтении, чтобы перейти к обсуждению как поддержанных комитетом, так и отклоненных поправок, необходимо будет процедурное решение парламента – 150 голосов.
Напомним, глава партии "Слуги народа" Александр Корниенко что депутаты могут принять изменения в регламент Рады для ускоренного голосования по законопроекту о банках. В то же время, подписать эти изменения, вероятно, получится только после Пасхи.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.
- Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".
- Ко второму чтению к законопроекту подали 16 тыс. правок, больше всего – Антон Поляков. Позже Поляков заявил, что может отозвать часть из них, если будут выполнены три его условия.