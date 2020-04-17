Шмыгаль анонсировал "виртуальный визит" в Германию для встречи с Меркель

Переговоры по видеосвязи состоятся 20 апреля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вместо запланированного визита в Берлин, проведет видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом премьер написал в своем Telegram-канале.

"20 апреля посещу Германию. Конечно, в виртуальной форме. Коронавирус внес коррективы и в нашу работу. Поэтому в понедельник, вместо запланированного визита в Берлин, проведем видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель", – написал премьер.

Он добавил, что планируется обсуждение дальнейшего сотрудничества, финансовой поддержки и реформ в Украине.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт также подтвердил, что Шмыгаль проведет видеоконференцию с Меркель, пишет Интерфакс.

"В понедельник в 15 часов – это звучит немного странно – состоится визит по случаю вступления в должность премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, визит, который в эти дни, конечно, пройдет в формате видеоконференции", – сказал Зайберт журналистам в Берлине.

По его словам, канцлер и премьер "обязательно обсудят меры по подавлению пандемии коронавируса в обеих странах".

"Также они будут говорить о двусторонних отношениях, о процессе реформ в Украине и о ходе реализации минских договоренностей, которые должны привести к окончанию конфликта на востоке Украины", – сказал Зайберт.

В свою очередь, посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал в Twitter предстоящую видеоконференцию виртуальным зарубежным визитом Шмыгаля.

"Символично, что первый виртуальный зарубежный визит премьер-министр Денис Шмыгаль осуществит 20 апреля именно в Берлин: в формате видеоконференции состоятся его переговоры с канцлером Ангелой Меркель. Ведь Германия – наш стратегический партнер!", – написал Мельник.

Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией коронавируса и когда может закончиться карантин в Украине.

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