Кличко уволил своего зама Слончака, который подрался с полицейским

На Слончака уже завели уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы

Полиция открыла уголовное дело против заместителя мэра Киева Владимира Слончака за нападение на патрульного. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Дело открыто по ч.2 ст.345 УК (угрозы или насилие в отношении правоохранителя), ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Сам Кличко сегодня на брифинге заявил, что уволил Слончака с должности замглавы КГГА.

"Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть. В первую очередь тем, кто ее представляет", – говорит столичный глава.

Также Кличко извинился перед киевлянами и правоохранителями за поведение Слончака.

В полиции сообщили, что автомобиль, на котором ехал замглавы КГГА остановили за незначительное нарушение ПДД (водитель забыл включить фары). Во время общения патрульные заподозрили, что женщина-водидитель находится в состоянии опьянения, но от прохождения теста на драгера она отказалась. Полицейские составили на нее административный протокол.

Читайте также: В Ровно чиновник за взятки удалял должников из реестра Минюста

"При оформлении админматериалов из машины вышел нетрезвый пассажир, который агрессивно себя вел и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульному и ударил его. Как выяснилось позже, злоумышленник - заместитель главы Киевской городской государственной администрации", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что заммэра Киева ночью ехал в качестве пассажира в авто с выключенными фарами. По этой причине машину остановили полицейские.

Но чиновник начал дебоширить: сначала он спрашивал у полицейских, знают ли те кого они остановили, а потом вышел из машины и наборосился на инспектора с кулаками.

Слончака задержали, а полицейского повезли в больницу с травмой.

Водитель авто – депутат Киевсовета Людмила Костенко – отказалась проходить тест на алкогольное опьянение. Машину забрали на штраф-площадку.

Мэр Киева Виталий Кличко сразу же отреагировал на ситуацию и заявил, что принял решение по Слончаку как только узнал об инциденте поздним вечером.

"Сегодня все будет оформлено документально", – заявил столичный глава и добавил, что расскажет подробнее о ситуции на брифинге в 12 дня.

Как ранее сообщал Фокус:

Другой заместитель Кличко – Николай Поворозник – якобы требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. Правоохранители якобы задержали посредника после получения взятки в сумме 60 тысяч долларов.

Поворозник опроверг информацию о том, что был пойман на взятке, а мэр Киева Виталий Кличко призвал НАБУ открыто расследовать дело в отношении своего заместителя.