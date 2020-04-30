Также Давид Арахамия считает, что Тищенко должен нести еще и политическую ответственность

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко должен понести наказание за работу ресторана "Велюр" в период карантина.

Такое мнение выразил председатель этой фракции Давид Арахамия во время брифинга.

"У нас не было официального собрания фракции, но мы хотим провести и рассмотреть этот вопрос. Мое личное мнение, что он (Николай Тищенко, – ред.) должен быть наказан согласно закону. И его заведение, и он лично. Заплатить то, что надо заплатить", – сказал он.

Также Арахамия считает, что Тищенко должен нести еще и политическую ответственность,заплатив за нарушение в двойном размере, поскольку он не просто гражданин Украины, а еще и нардеп.

Напомним, согласно расследованию Bihus.info, во время карантина киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко продолжает работать и принимать VIP-гостей.

Сам Николай Тищенко заявил, что как заведение питания ресторан "Велюр" во время карантина не работает. Он используется в качестве "штаба для встерчи с помощниками" для обсуждения "плана преобразования Киева".

Как ранее сообщал Фокус:

После скандала вокруг ресторана "Велюр" Николая Тищенко, туда пришла с проверкой полиция Киева. По прибытию полицейских в заведении посетителей не было. Администратору ресторана разъяснили нормы соблюдения карантина и ответственность за его нарушение.

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов опроверг утверждения журналистов Bihus.info, что он посещал киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко во время карантина.