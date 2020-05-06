В Украине не будет массовых мероприятий по случаю 8-9 мая, – Шмыгаль
2020-05-06 14:23:00
Ветеранов войны будут поздравлять на местном уровне
В Украине в нынешнем году не будут проводить массовые мероприятия по случаю Дня памяти и примирения 8 мая и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая.
Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Мы накануне Дня памяти. В связи с карантином в Украине не проводятся массовые мероприятия, поэтому и тут мы не будем останавливать, чтобы не подвергать риску наших граждан. Мы не будем проводить массовые мероприятия", – сообщил Шмыгаль.
При этом премьер поручил местным органам обеспечить индивидуальное поздравление ветеранов Второй мировой войны в регионах.
Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы. Он заявил, что в стране парад на 9 мая не может быть отменен из-за пандемии коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 мая Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, хотя часть ограничений 11 мая все же снимут. По словам премьера Дениса Шмыгаля, с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством инфицированных в рамках модели адаптивного карантина.
- Шмыгаль также добавил, что в механизм адаптивного карантина будет использоваться в течение года с учетом ситуации с коронавирусом в отдельных регионах.
- В 2020 году в столице не будут проводить массовые мероприятия на День Киева из-за распространения коронавируса и карантина.