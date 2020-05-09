Заказы будут выдавать дистанционно: КГГА назвала условия работы летних площадок кафе
2020-05-09 19:33:00
Стало известно, как будут работать летние площадки во время карантина
В Киеве со вторника, 12 мая, в рамках первого этапа смягчения противоэпидемических ограничений смогут работать летние и сезонные площадки заведений общественного питания.
Требования к их работе в условиях карантина утвержден распоряжением руководителя работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится на официальном сайте КГГА.
Так, общепиты должны соблюдать следующие правила:
– расстояние между местами для сидения за соседними столиками должно составлять не менее 1,5 м;
– за одним столиком не могут сидеть более двух клиентов (без учета детей младше 14 лет);
– заказы должны осуществляться и выдаваться дистанционно: через специально оборудованное окно или входную дверь заведения;
– официант может принимать или выдавать заказ только при условии соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между ним и клиентом;
– место выдачи заказов и расчета должно быть оборудовано столиком или полочкой для передачи заказа без личного контакта с клиентом – и таким образом, чтобы исключить вход посетителей внутрь заведения;
– должна быть обеспечена возможность безналичного (бесконтактного расчета);
– меню должно быть размещено для ознакомления рядом с местом приема-выдачи заказов без возможности его выдачи клиентам.
Также заведениям необходимо придерживаться общих противоэпидемических требований и дезинфекционных мероприятий: ежедневная термометрия, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты на 5 дней, организация централизованного сбора использованных масок и перчаток и их утилизации.
На входах должен происходить санитарный контроль для посетителей, чтобы не допускать людей с признаками ОРВИ. Клиенты должны быть в масках и ожидать своей очереди за пределами помещений. Учреждения должны обеспечить маркировку расстояний в 1,5 м для посетителей, ожидающих своей очереди.
Также заведения должны установить дозаторы или диспенсеры с антисептиком. Дезинфекционные мероприятия должны проводить каждые два часа рабочего времени, а дезинфекцию контактных поверхностей и посуды – после каждого посетителя.
Кроме того, учреждения должны проинформировать клиентов об установленных ограничениях на своих сайтах, страницах в соцсетях и при проведении записи по телефону.
Недавно в КГГА также рассказали, что торгово-развлекательные центры, кинотеатры, ночные клубы, фитнес-центры на первом этапе смягчения карантина в Киеве не будут открыты.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 мая Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, хотя часть ограничений 11 мая все же снимут. По словам премьера Дениса Шмыгаля, с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством инфицированных в рамках модели адаптивного карантина.
- Шмыгаль также добавил, что в механизм адаптивного карантина будет использоваться в течение года с учетом ситуации с коронавирусом в отдельных регионах.
- В 2020 году в столице не будут проводить массовые мероприятия на День Киева из-за распространения коронавируса и карантина.