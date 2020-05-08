ТРЦ, клубы, кинотеатры, СПА-салоны останутся закрытыми в Киеве после 12 мая
2020-05-08 19:25:00
Максимально ограниченной останется работа гостиниц, хостелов и комнат отдыха
Торгово-развлекательные центры, кинотеатры, ночные клубы, фитнес-центры на первом этапе смягчения карантина в Киеве не будут открыты.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Постепенное снятие карантина в Киеве начнется с 12 мая, однако ряд учреждений не откроют.
После 12 мая закрытыми остаются:
– школы, детские сады, учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, высшие учебные заведения;
– театры, кинотеатры, музеи (кроме музеев под открытым небом), читальные залы библиотек и тому подобное.
– развлекательные центры и развлекательные зоны;
– развлекательные заведения (дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы, квест-комнаты и т.д.);
– спортивные комплексы, бассейны, фитнес-центры;
– учреждения бытового обслуживания населения (бани, СПА салоны, кабинеты массажа, тату салоны и т.п.);
– непродовольственные рынки, сельскохозяйственные ярмарки.
– торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины, площадью более 300 кв.м.
Заведения общественного питания, быстрого питания, рестораны, кафе, бары, в том числе, и на АЗС остаются закрытыми, кроме летних площадок и приготовления пищи на вынос.
Кроме того, максимально ограниченной остается работа гостиниц, хостелов и комнат отдыха.
Кстати, согласно плану Кабмина, в Украине с 11 мая разрешена торговля непродовольственными товарами, в частности, в ТРЦ. Но там запрещены фудкорты и зоны развлечений.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 мая Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, хотя часть ограничений 11 мая все же снимут. По словам премьера Дениса Шмыгаля, с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством инфицированных в рамках модели адаптивного карантина.
- Шмыгаль также добавил, что в механизм адаптивного карантина будет использоваться в течение года с учетом ситуации с коронавирусом в отдельных регионах.
- В Киеве с 18 мая возобновится рассылка приглашений в детсады через систему электронной записи, которая была приостановлена на время карантина.
- В 2020 году в столице не будут проводить массовые мероприятия на День Киева из-за распространения коронавируса и карантина.