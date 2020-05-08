ТРЦ, клубы, кинотеатры, СПА-салоны останутся закрытыми в Киеве после 12 мая

Максимально ограниченной останется работа гостиниц, хостелов и комнат отдыха

Торгово-развлекательные центры, кинотеатры, ночные клубы, фитнес-центры на первом этапе смягчения карантина в Киеве не будут открыты.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Постепенное снятие карантина в Киеве начнется с 12 мая, однако ряд учреждений не откроют.

После 12 мая закрытыми остаются:

– школы, детские сады, учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, высшие учебные заведения;

– театры, кинотеатры, музеи (кроме музеев под открытым небом), читальные залы библиотек и тому подобное.

– развлекательные центры и развлекательные зоны;

– развлекательные заведения (дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы, квест-комнаты и т.д.);

– спортивные комплексы, бассейны, фитнес-центры;

– учреждения бытового обслуживания населения (бани, СПА салоны, кабинеты массажа, тату салоны и т.п.);

– непродовольственные рынки, сельскохозяйственные ярмарки.

– торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины, площадью более 300 кв.м.

Заведения общественного питания, быстрого питания, рестораны, кафе, бары, в том числе, и на АЗС остаются закрытыми, кроме летних площадок и приготовления пищи на вынос.

Кроме того, максимально ограниченной остается работа гостиниц, хостелов и комнат отдыха.

Кстати, согласно плану Кабмина, в Украине с 11 мая разрешена торговля непродовольственными товарами, в частности, в ТРЦ. Но там запрещены фудкорты и зоны развлечений.

Как ранее сообщал Фокус: