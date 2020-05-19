Верховная Рада разблокировала подписание "антиколомойского" закона Зеленским

Два постановления. блокирующие подписание закона, были отклонены Радой

Верховная Рада отклонила два проекта постановлений, которые блокировали подписание "антиколомойского" закона о банках.

Подписание закона разблокировано для главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова и для президента Владимира Зеленского.

За постановление 2571-д-П1, которое 13 мая зарегистрировал депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский проголосовали 84 народных депутата, за постановление 2571-д-П внефракционного Антона Полякова – 78. В постановлниях говорилось об отмене результатов голосования о принятии закона во втором чтении и в целом.

Согласно регламенту работы Рады, спикер парламента не может подписать законопроект, пока народные депутаты не рассмотрят и не отклонят проекты постановлений об отмене результатов голосования.

Напомним, народный депутат Антон Поляков, который был исключен из фракции "Слуга народа", подал иск в Окружной админсуд Киева против главы ВР Дмитрия Разумкова и главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева за "антиколомойский" закон.

Поляков просит суд признать противоправными действия Разумкова по "ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания ВРУ и нарушения положений Регламента при рассмотрении и принятии в первом чтении и за основу".

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.

Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".