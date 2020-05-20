"Мощный министр" Аваков должен довести дело Шеремета до конца, – Зеленский

По словам президента, Аваков должен сделать все, чтобы те, кто причастен к убийству Шеремета, понесли наказание

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен довести до конца расследование убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

По словам президента, Аваков должен сделать все, чтобы те, кто причастен к убийству Шеремета, понесли наказание.

"Арсен Борисович Аваков не является моим кумом, моим близким другом. Наоборот, у него есть близкие друзья, с которыми я точно не дружу. Мощный ли он министр? Да. Сложная ли у нас сейчас ситуация? Думаю, да. Но его ответственность – дело Шеремета. Пожалуйста, он начал это дело, он должен довести ее до конца. Все, кто убил Шеремета, должны быть наказаны", – сказал глава государства.

По его словам, если следствие и суд докажет вину подозреваемых по этому дел, то "они сядут в тюрьму".

"Если – нет, будут нести ответственность те люди, которые довели это дело до суда и обвинили невинных людей", – говорит Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.

Печерский райсуд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь. Ее отправили только под ночной домашний арест.