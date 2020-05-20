У нас есть планы "B" и "С", но пока боремся за Минские соглашения, – Зеленский

Президент говорит, что у него в распоряжении осталось несколько месяцев

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна будет бороться за Минские соглашения, так как с ними связаны санкции против России. Об этом сообщил Зеленский во время пресс-конференции у Мариинского дворца.

Ранее Зеленский говорил, что дает себе год на выполнение Минских соглашений, и сейчас, по словам президента, остаются считанные месяцы для осуществления договоренностей.

"Я даю себе несколько месяцев, чтобы дожать, и мы найдем дипломатический выход согласно Минским соглашениям. Я не хотел бы использовать план "B" и "С". Я понимаю, что общество по разному оценивает прямые переговоры с Путиным. Но мы должны это делать. Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять только один на один. И есть некоторые ответы, которые ты можешь услышать только, когда ты один на один. Чтобы понять 100-процентные выводы и идти в по другому плану, плану "B", – говорит президент.

Также Зеленский подчеркнул, что никогда не призывал к тому, чтобы украинская армия не отвечала на обстрелы боевиков.

"Просто прекратить стрелять. Это сложный процесс. Я никогда не призывал, чтобы наша армия не отвечала. У нас очень сильная армия, но мы не провоцируем. Если по нам стреяют, мы отвечаем. Но мы первыми стрелять не будем. Если бы та сторона просто перестала стрелять, согласно Минским соглашения и Нормадскому формату, тогда бы все закончилась. Но боевики не хотят", – подытожил президент.

Как ранее сообщал Фокус:

В парковой зоне Мариинского дворца проходит пресс-конференция президента Владимира Зеленского по итогам первого года пребывания на посту главы государства.

Также журналисты массово жаловались на отказы в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского. Украинские издания получили письма, в которых говорится, что количество представителей СМИ на конференции ограничено из-за карантина.