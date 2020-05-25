Зеленский попросил у Биньямина Нетаньяху гуманитарную помощь

Президент Украины также поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о гуманитарной помощи Украине для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом шла речь во время телефонного разговора Зеленский и Нетаньяху, сообщает пресс-служба главы украиснкого государства.

"Израиль – это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", – сказал президент.

Нетаньяху ответил, что правительство Израиля рассмотрит запрос Украины и отметил дружественные отношения между странами.

Зеленский также подчеркнул во время разговора важность поддержки торговли между двумя странами в условиях пандемии, призвав Израиль в кратчайшие сроки ратифицировать соглашение о свободной торговле, подписанное в январе прошлого года.

Кроме того, политики обсудили "интересные для израильских инвесторов" проекты. В частности, возможность участия израильской стороны в строительстве международного аэропорта в Черкассах и автодороги.

Зеленский в ходе телефонного разговора также поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля. А тот в свою очередь пригласил Зеленского посетить Израиль после стабилизации ситуации с коронавирусом.

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