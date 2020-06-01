Рада хочет заслушать Авакова из-за ситуации в Броварах и Кагарлыке, – Корниенко

2020-06-01 11:28:00

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"Слуга народа" хочет пригласить Авакова для доклада на день вопросов к правительству

Министра внутренних дел Арсена Авакова хотят заслушать в Верховной Раде по ситуациям в Кагарлыке и Броварах.

Об этом на согласительном совете заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает РБК-Украина.

По его словам, фракция хочет пригласить Авакова для доклада на день вопросов к правительству.

"Учитывая ту ситуацию, которая сложилась за последние две недели, наша фракция предлагает пригласить на день правительства министра внутренних дел Арсена Авакова для доклада по тем важным ситуациям, которые сложились в пятницу в Броварах, в Кагарлыке, с этическим поведением правоохранителей и о состоянии расследования об обстоятельствах гибели нашего коллеги Давиденко. Есть много вопросов, я думаю, профессионально, как всегда, наш министр внутренних дел даст нам ответ", – говорит Корниенко.

Как ранее сообщал Фокус:

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