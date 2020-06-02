Украина настаивает на скорейшем выполнении договоренностей "нормандского саммита", – Ермак
2020-06-02 21:22:00
Глава ОП считает, что в Берлине украинская делегация провела очень плодотворные переговоры
От допуска представителей Красного Креста к удерживаемым украинцам на оккупированных Донбассе и в Крыму, а также на территории РФ зависит разблокирование их освобождения.
Такое мнение выразил глава Офиса президента Андрей Ермак в Берлине во время переговоров с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Гекером, сообщает пресс-службе главы государства.
В частности, Ермак заявил, что Украина продолжает настаивать на скорейшем выполнении договоренностей декабрьского саммита "нормандской четверки" в Париже, чтобы начать готовить новый саммит.
По мнению Ермака, два раунда взаимного освобождения удерживаемых лиц по согласованной формуле "все определенные на всех определенных" успешно проведенные после Парижского саммита лидеров государств - участников "нормандского формата" – положительные примеры того, как эти соглашения могут быть реализованы.
Но, по его словам, для разблокирования дальнейших взаимных освобождений представители МККК должны получить доступ к лицам, которых незаконно удерживают в ОРДЛО, а также в Крыму и РФ.
Кроме того, Ермак отметил важность прекращения обстрелов как основного условия для продвижения мирного процесса.
Стороны также обсудили вопросы двустороннего экономического сотрудничества Украины и Германии.
В целом глава ОП считает, что в Берлине украинская делегация провела очень плодотворные переговоры.
Во встрече с Гекером также приняли участие замглавы Офиса президента Игорь Жовква, советник президента Украины Руслан Демченко, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский заявил, что страна будет бороться за Минские соглашения, так как с ними связаны санкции против России.
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что без прогресса в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины санкции против России будут сохраняться.
- Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Мережко заявил, что у Украины может быть право выйти из Минского процесса, если будет доказано, что Россия выполняет договоренности недобросовестно.
- В фильме об итогах первого года президентства Зеленский выразил уверенность, что до конца своего пребывания на посту сможет завершить войну на Донбассе. В то же время глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина рассчитывает вернуть Донбасс до конца текущего года, но если этого не удастся добиться – есть план "Б".